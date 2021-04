Dee Snider “ aimerait ” se réunir avec Twisted Sister pour une apparition dans “ Jimmy Fallon ” ou lors d’un événement caritatif

Dans une toute nouvelle interview avec “Service Lipps avec Scott Lipps”, Dee Snider on a demandé si pense SŒUR TWISTED jouera à nouveau en concert, près de cinq ans après que le groupe ait terminé sa tournée d’adieu. Le chanteur a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous sommes sur la même longueur d’onde avec ça. Je retrouverais absolument les gars pour une chanson ou deux pour une association caritative ou pour un moment. Si [American talk show host Jimmy] Tomber sur appelé et a dit – il est un grand TORDU fan – ‘Hé, voulez-vous venir les gars [my] montrer et faire une de vos chansons de Noël? ou peu importe, j’aimerais beaucoup. Sortez et faites un 90[-minute] ou deux heures défini comme SŒUR TWISTED de nouveau? Je ne vois pas cela arriver. “

Il a poursuivi: “J’obtiens une très bonne réponse [as a solo artist]. J’ai fait irruption dans le Top 20 avec mon dernier [solo] album, ‘Pour l’amour du métal’, qui a choqué l’enfer hors de Taylor Swift et Kanye [West]. «Qu’est-ce que ce vieux blanc fait ici? Et je me dis: «Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais les gens aiment le nouveau disque.

“Il a fallu pas mal de temps pour trouver ma place dans le [metal] communauté [as a solo artist], donc je garde le cap maintenant. “

En juin dernier, guitariste Eddie Ojeda n’a pas non plus complètement exclu une SŒUR TWISTED réunion, raconter Parler de métal: “Je ne dis jamais jamais, car on ne sait jamais. Cela dépend de la situation. Ça vous manque toujours, peu importe combien vous l’avez fait.

“Tout le retour – nous étions de retour ensemble pendant 14 ans, et nous avons fait beaucoup de spectacles au cours des 14 dernières années, et nous étions en tête d’affiche de tous les spectacles”, a-t-il poursuivi. «Nous étions plus grands maintenant que nous ne l’étions dans les années 80. C’était donc un super moment.

“Je pense que c’est arrivé au point où nous nous sommes sentis – peut-être que c’était comme [the American sitcom] «Seinfeld»: sortir sur une bonne note. Mais dans la mesure où cela disparaît, L’OMS souffle tout le monde – ce sont les plus grands menteurs de tous les temps. [They played their farewell tour in 1983] et ils [are] toujours en tournée. Quarante tournées plus tard, et ils disent toujours: «Nous le pensons cette fois». Donc si quelqu’un veut se plaindre, ils feraient mieux d’en parler L’OMS premier.”

En 2016, SŒUR TWISTED entamé un dernier trek, intitulé “Quarante et baise-le”, pour célébrer son 40e anniversaire. Ces spectacles présentaient la «gamme de base» du groupe de Snider, guitariste Jay Jay français, Ojeda et bassiste Mark Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année – 20 mois après le décès de TORDUbatteur de longue date AJ Pero.

SŒUR TWISTEDLa course originale de ‘s a pris fin à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour dominer la liste des Acier de New York, un concert bénéfice hard-rock pour collecter des fonds pour le New York Police et Fire Widows ‘and Children’s Benefit Fund.

Il y a deux ans, français a dit qu’il était “merveilleusement retiré” de la musique. “J’ai quitté la scène lors du dernier concert au Mexique, et j’ai donné toutes mes guitares à mon équipe”, a-t-il déclaré au «Neil Jones Rock Show». “J’ai dit:” Les gars, merci. Ça a été génial. A plus tard. ” Je n’ai jamais regardé en arrière. Nous ne nous sommes même pas rencontrés dans le hall pour prendre un verre. J’étais hors de la scène dans une voiturette de golf avec ma femme sur le chemin de l’hôtel. J’étais dans un avion et je suis sorti d’ici. “

français a dit qu’il a joué neuf mille spectacles avec SŒUR TWISTED et il «a adoré chaque morceau». Mais il a compris quand les gens lui ont dit qu’ils ne croyaient pas que le groupe était complètement à la retraite.

«Je n’ai jamais dit que nous ne reviendrions pas», a-t-il expliqué. «Nous avons pris notre retraite pendant un moment. Et j’ai dit: ‘Non, je ne vais pas dire jamais.’ On pourrait. Peut-être qu’il y a un organisme de bienfaisance [event that we could play at]. Peut-être qu’il y a Temple de la renommée du rock and roll. J’en doute, mais peut-être. Peu importe. Ça pourrait arriver. Mais à ce stade de ma vie, je n’y pense pas. ”



