Dee Snider, Alex Skolnick et Tracii Guns réagissent au diagnostic de Covid 19 de Ted Nugent

Dee Snider (SŒUR TWISTED), Alex Skolnick (TESTAMENT) et Pistolets Tracii (LA GUNS) font partie des musiciens qui ont réagi sur les réseaux sociaux à la nouvelle Ted Nugent, qui a une fois rejeté le COVID-19, a été testé positif et “peut à peine ramper hors du lit” en raison de courbatures et de douleurs.

Dans un Facebook en direct lundi, le rocker conservateur a déclaré: “J’ai une annonce à faire. Tout le monde m’a dit que je ne devais pas l’annoncer.

«J’ai eu des symptômes de grippe ces dix derniers jours. Je pensais que j’étais en train de mourir. Juste une merde.

“J’ai été testé positif aujourd’hui. J’ai la merde chinoise. J’ai la tête bouchée, les courbatures. Mon Dieu, quelle douleur dans le cul. Je pouvais à peine ramper hors du lit ces derniers jours … Alors je a été officiellement testé positif au COVID-19 aujourd’hui. “

Nugent a poursuivi en disant qu’il était «confiné à la maison, c’est-à-dire mis en quarantaine» pendant qu’il se remettait de la maladie.

Plus tard lundi, Nugent a parlé un peu plus en détail de sa bataille contre le COVID-19 lors d’un épisode de son émission sur Internet “Spirit Campfire”. Il a déclaré: “Cela fait longtemps – 72,4 ans, pour être exact – et ça a été toute une aventure … Mais je n’ai jamais été aussi malade de toute ma vie … Je pouvais à peine ramper hors du lit. Et je ‘ Je ne cherche pas de sympathie; j’essaie simplement de partager une urgence médicale lors d’une urgence médicale mondiale, et ce que le Nugent tribu, ce que fait ce guitariste pour contrer un test positif au COVID-19 cet après-midi. Et ça va être la volonté. “

Plus tôt ce mois-ci, Ted a fait la une des journaux lorsqu’il a suggéré que le nouveau coronavirus est appelé COVID-19 car il y avait 18 autres coronavirus. Nugent a également répété une fois de plus un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.

«Ils affirment que cinq cent mille personnes sont mortes du COVID-19», a-t-il déclaré dans un précédent Facebook en direct flux. “Des conneries. Je crois que les médecins légistes dans les 50 États sont allés,” J’ai mis sur le certificat de décès qu’il est mort d’asphyxie, mais ils m’ont fait mettre COVID. “ Eh bien, ce type a été poignardé à mort, mais ils m’ont obligé à déposer COVID. ” ‘Ce type a été renversé par un camion de gravier tandem faisant une dérive à quatre roues et les corbeaux picorent votre chair, mais ils m’ont fait déposer COVID-19.’ “

En décembre, Nugent a exprimé son scepticisme quant à l’existence même du coronavirus, le qualifiant de “pandémie d’escroquerie” et jurant de ne prendre aucun vaccin.

“Ce n’est pas une vraie pandémie et ce n’est pas un vrai vaccin. Je suis désolé, je ne prends pas de vaccin,” Nugent dit dans un Facebook en direct flux.

“Vous venez vers moi avec une aiguille et j’aurai peur de ma vie. Vous savez ce que je ferai si vous venez vers moi avec une aiguille.” Salut, je suis du gouvernement. Cette aiguille est bonne pour vous. ‘ Va te faire foutre. “

Nugent s’est également moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.