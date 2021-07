Dee Snider annonce un événement de concert en streaming

SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider a récemment annoncé son cinquième album solo triomphal, “Laisser une cicatrice”, sortie le 30 juillet via Disques de napalm. Pour commémorer la sortie du LP, Snider a annoncé un événement de streaming pour ses fans le jeudi 29 juillet. Le flux de concert présente un concert très spécial de Snider en direct au Stereo Garden à Patchogue, New York, le 11 juin. Tous les acheteurs de billets auront accès au flux du concert, ainsi qu’à un accès à la demande à tout le contenu de l’événement pendant une période de 30 jours.

Les billets pour le stream sont disponibles dès maintenant sur www.metaldepartment.tv.

Snider a été rejoint par son SOEUR TORSADÉE compagnon de groupe Mark “L’Animal” Mendoza sur scène lors du concert Patchogue pour une interprétation de la chanson classique du groupe “Sous la lame”.

Selon Dee, la capacité du spectacle était limitée à 200 personnes vaccinées ou testées en raison des restrictions COVID-19.

Encore une fois produit par Jasta avec coproduction, mixage et mastering par le batteur Nick Bellmore, “Laisser une cicatrice” voit Snider & Co. continue dans la direction revigorée de 2018 “Pour l’amour du métal”.

Snider dit à propos de “Laisser une cicatrice”: “À la fin de 2020, je savais que je devais non seulement retourner en studio, mais pour la première fois depuis les années 90, je voulais – non, j’avais besoin – de faire partie du processus d’écriture. J’ai tendu la main à mon producteur Jamey Jasta et je lui ai dit que j’étais prêt à faire un autre disque. “Laisser une cicatrice” est rempli de messages adressés et pour les voix silencieuses du monde qui ont besoin que quelqu’un s’exprime en leur nom. C’est mon objectif.”

En 2016, SOEUR TORSADÉE s’est lancé dans un dernier trek, intitulé “Quarante Et Fuck It”, à l’occasion de son 40e anniversaire. Ces spectacles mettaient en vedette la « formation principale » du groupe Snider, guitaristes Jay Jay Français et Eddie Ojeda et bassiste Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année — 20 mois après le décès de TORDUle batteur de longue date de AJ Pero.

SOEUR TORSADÉELa course originale de s’est terminée à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour figurer en tête de l’affiche des Acier de New York, un concert-bénéfice de hard rock pour récolter des fonds pour le Fonds de prestations pour les veuves et les enfants de la police et des pompiers de New York.

