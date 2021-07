Dee Snider blâme Disney pour son diagnostic de Covid 19

Dee Snider a révélé à Ultimate Classic Rock qu’il avait contracté le COVID-19 malgré le fait qu’il soit complètement vacciné. “C’est arrivé il y a quelques jours”, SOEUR TORSADÉE a dit le chanteur. “C’est à peu près le cinquième jour. C’était vraiment mineur, comme, rien qu’Advil et Sudafed [couldn’t handle].”

Snider a précisé qu’il présentait définitivement certains symptômes de la maladie causée par le nouveau coronavirus. “C’était un peu de courbatures, un peu d’étouffement. Mais comme je l’ai dit, un Sudafed et quelques Advil et je faisais tout, comme d’habitude. Vous savez, j’ai dit:” Peut-être que je vais me faire tester juste pour l’enfer. J’ai un test à domicile et je me dis : “C’est quoi ce bordel ?” Mais ils disent qu’ils pensent que beaucoup plus de gens qui sont vaccinés l’ont attrapé. Et parce que c’est mineur, ils ne vont pas chez le médecin ou à l’hôpital, donc ce n’est pas signalé. Parce que j’entends beaucoup de les gens disent qu’ils l’ont attrapé. Il ne s’agit pas de les assommer ou de les hospitaliser, mais ils attrapent définitivement le COVID, même avec des vaccins. “

Quant à la façon dont il pense avoir contracté COVID-19, Snider spéculé que sa femme l’a apporté à leur ménage après avoir emmené les enfants à l’un des Disney parcs. “Personne ne vérifie la vaccination, personne ne vérifie les tests”, a-t-il déclaré. “Personne n’applique les masques. Ils sont revenus et les ont ramenés avec eux. Il n’y avait aucune application.”

Disneyland n’exige actuellement pas de masques pour les invités entièrement vaccinés. Les couvre-visages sont encouragés pour ceux qui ne sont pas vaccinés, mais Disneyland ne vérifie pas le statut vaccinal, donc le choix de porter ou non un masque revient à Disneyland invités du parc à thème.

Dee a d’abord pris son mécontentement Disney public il y a deux jours, tweetant: “AVERTISSEMENT !! Alors qu’en ligne et publiquement @Disneyland revendique une application stricte des protocoles Covid, AU PARC, ILS NE FONT RIEN POUR FAIRE APPLIQUER OU PROTÉGER LES GENS ! Ma femme et ma fille ont emmené nos petits-enfants au parc la semaine dernière et A INTRODUIT COVID DANS NOTRE MAISON !! RESTEZ LOIN DE DISNEY !!”

En avril dernier, Snider a déclaré qu’il était en faveur d’une sorte de programme de passeport pour les vaccins contre les coronavirus dans lequel les salles de concert peuvent demander aux clients de montrer une preuve de test ou de vaccination avant d’assister à certains événements. Snider a abordé la question brûlante dans un tweet, en écrivant : “Je comprends que certaines personnes s’en méfient, mais je veux un passeport vaccinal de la pire des manières ! J’agite ma carte de vaccination comme un drapeau ! Je n’ai rien me cacher et si un passeport vaccinal me laisse aller dans des endroits sans tous ces protocoles covid, signe-moi bordel !”



ATTENTION!! Alors qu’en ligne et publiquement @Disneyland revendique une application stricte des protocoles Covid, AU PARC, ILS NE FONT RIEN POUR FAIRE APPLIQUER OU PROTÉGER LES GENS ! Ma femme et ma fille ont emmené nos petits-enfants au parc la semaine dernière et ont amené COVID DANS NOTRE MAISON !! RESTEZ LOIN DE DISNEY !! – Dee Snider ?? (@deesnider) 26 juillet 2021

