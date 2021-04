Dee Snider: Comment le 11 septembre a réuni Twisted Sister

Dee Snider s’est ouvert à la station de radio Q104.3 de New York sur la manière dont les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone se sont réunis SŒUR TWISTED, 13 ans après la séparation du groupe. SŒUR TWISTED a été rejoint par ANTHRAX, Sébastien Bach, Ace Frehley et OVERKILL lors d’un concert entièrement heavy metal organisé par Q104.3de Eddie Trunk et Mets de New York receveur Mike Piazza. “Acier de New York”, organisé moins de trois mois après le 11 septembre, a levé près de cent mille dollars pour New York Police et Fire Widows ‘and Children’s Benefit Fund.

Snider se souvient: “Nous étions les groupes dont personne ne voulait quand les grands concerts ont eu lieu. Personne ne voulait de groupes de heavy metal. Je me souviens que nous avons appelé et dit: ‘Tout le monde chante ‘On ne va pas le prendre’. MTV était, comme, ‘C’est un peu trop en colère.’ C’était une évidence de rejoindre «Acier de New York». ” Dee se souvient avoir pensé: “C’est une raison pour se remettre ensemble. Ce n’était pas une question d’argent. Après cela, nous sommes allés en Corée du Nord et avons joué pour les troupes.”

Pour Snider, les SŒUR TWISTED la guérison a en fait commencé le matin du 11 septembre. Après que les avions aient frappé les tours jumelles, Dee reçu un appel de SŒUR TWISTED bassiste Marquez “The Animal Mendoza”. D’ici là, marque était un civil travaillant dans les communications pour la police d’État. Les anciens camarades du groupe avaient à peine parlé au cours des 15 années écoulées depuis leur rupture, mais marque a été obligé d’appeler, exhortant Dee, “Allez chercher vos enfants.” Dee et Suzette SniderLes quatre enfants de la famille étaient âgés de la maternelle au lycée. Dee dit: “marque détesté mes tripes. Nous ne parlions pas. Le fait qu’il ait décroché le téléphone… quelles que soient les petites différences que nous ayons eues au cours de la rupture, nous paraissions insignifiantes. “

Suivant le SŒUR TWISTED diviser, Mendoza était l’une des seules personnes de l’État de New York capable de coordonner les communications entre les organismes chargés de l’application de la loi aux niveaux local, étatique et fédéral. Le 11 septembre, il a été conduit de son domicile par la police d’État au «bunker» officiel du Jacob Javits Convention Center, où ce bassiste de heavy metal a travaillé pendant trois mois à l’épicentre des communications des forces de l’ordre.

Les membres survivants de la gamme classique de SŒUR TWISTED – Snider, Mendoza, Jay Jay français et Eddie Ojeda – réunis virtuellement le 20 mars pour un épisode spécial de Mendozaémission de télévision Internet de «22 maintenant». Le programme d’une heure et demie était un hommage au défunt batteur du groupe. AJ Pero, décédé exactement six ans plus tôt à l’âge de 55 ans lors d’une tournée avec le groupe ADRÉNALINE MOB.

SŒUR TWISTED s’est fait connaître sur la scène des clubs new-yorkais au début des années 1980. Leur plus gros album, 1984 “Rester affamé”, contenait les hits “On ne va pas le prendre” et “Je veux déchirer”.

Avant la réunion virtuelle du mois dernier, les quatre membres survivants de SŒUR TWISTED réunis pendant deux jours et deux nuits en novembre 2019 pour célébrer le 35e anniversaire de l’album classique du groupe “Rester affamé”.

SŒUR TWISTED l’a appelé à quitter en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu pour le 40e anniversaire. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année – 20 mois après le décès de Pero.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).