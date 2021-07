Dee Snider de Twisted Sister dit qu’il a obtenu 300 000 $ pour la version “I Wanna Rock” dans “The Sponge Bob Squarepants Movie”

Dans une nouvelle interview avec “Le podcast de Jeremy White”, SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider on lui a demandé pourquoi il avait autorisé la chanson du groupe “Je veux déchirer” être réenregistré avec des paroles différentes pour un long métrage dans “Le film de Bob l’éponge”, publié en 2004. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je reçois l’appel. “Le film de Bob l’éponge” veut utiliser ‘Je veux déchirer’. Je suis, genre, ‘Incroyable, incroyable.’ [They said], ‘Une mise en garde.’ J’ai dit quoi?’ La direction dit : ‘Ils veulent changer les mots en ‘Goofy Goober Rock’.’ Et j’étais livide. ‘Tu te fous de moi ? C’est mon putain d’art. … ‘Quoi? Combien? Veulent-ils que je la chante ? C’était tellement d’argent. J’ai eu deux enfants au collège. J’étais, comme, ‘Je vais chanter ‘Goofy Goober Rock’ pour ce numéro. Je suis une pute, mais je suis une pute chère. Donc, nous avons fait la chanson. Ils ne m’ont pas demandé de le chanter.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait réécrit les paroles de la chanson, Dee a dit: “Non, ils l’ont fait. Vous plaisantez? Ils m’ont dit que c’était ce qu’ils voulaient faire. Mais pour 300K, je ferai n’importe quoi.”

Snider a poursuivi en confirmant qu’il aurait réenregistré la chanson lui-même pour cette somme d’argent. “Oh, ouais. Bon sang ouais,” dit-il. “Avec fierté. Oui. Quelque chose à propos de mes enfants qui doivent aller à l’université. Je dois mettre de la nourriture sur la table.”

L’original “Je veux déchirer” vidéo musicale en vedette Marc Metcalf, qui a joué dans le clip de “On ne va pas le prendre”, criant après un enfant dans une scène prolongée avant le début de la chanson, l’enfant répondant “Je veux du rock” à Metcalf‘s question, “Qu’est-ce que tu veux faire de ta vie?”

En février 2020, “Je veux déchirer” a été présenté dans Facebook‘s super Bowl un d. L’annonce, qui faisait la promotion de la fonctionnalité Groupes Facebook, comprenait également des apparitions de Sylvester Stallone et Chris Rock.

“On ne va pas le prendre” a été utilisé dans des publicités pour une chaîne hôtelière Séjour prolongé en Amérique, Claritine, Walmart, Vapeur Stanley et Yaz contrôle des naissances.

SOEUR TORSADÉE l’a appelé en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu pour le 40e anniversaire. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année — 20 mois après le décès de TORDUle batteur de longue date de AJ Pero.



