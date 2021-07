Dee Snider dénonce une fois de plus les «perdants pathétiques de trolls» qui publient des commentaires sur Blabbermouth.Net

Dee Snider a fait sauter le BLABBERMOUTH.NET les commentateurs comme des “perdants trolls pathétiques”, affirmant qu’ils ont servi d’inspiration pour sa nouvelle chanson “Saison ouverte”.

Le SOEUR TORSADÉE le leader a fait les commentaires après BLABBERMOUT.NET a publié un extrait de son entretien avec “Le podcast MetalSucks” dans lequel il a pesé sur le David Ellefson scandale de vidéo de sexe, exprimant sa perplexité face au fait que « l’art » était « rejeté, jeté, dévalué et disqualifié parce que l’artiste s’est avéré être un être humain faillible ».

Après l’un des Dee‘s Twitter les abonnés ont écrit que les commentaires sous le Ellefson article “ça m’a fait mal à la tête” Snider a répondu: “Blabbermouth est génial pour moi, mais leurs trolls sont les plus grands perdants du groupe. #patheticpussies”. Un autre Snider adepte a tweeté que “Twitter est le Blabbermouth section de commentaires”, à laquelle Dee a répondu: “Même pas près de ces crétins!” Il a ensuite ajouté: “J’ai une chanson sur le nouvel album que j’ai écrite en pensant à eux : ‘Saison ouverte’. J’attendrai la sortie de l’album avant de “copain” avec ces minables trolls perdants. En attendant, j’adorerais interviewer @BLABBERMOUTHNET à propos de la chanson que j’ai écrite inspirée par leurs commentateurs !”

Snider plus tard tweeté un lien vers BLABBERMOUTH.NETla critique de 8,5 sur 10 de son nouvel album solo, “Laisser une cicatrice”, du journaliste britannique de longue date Dom Lawson, et il a écrit : ” MERCI @BLABBERMOUTHNET ! Vous avez toujours été solidaire ! Nous devons parler de ‘Saison ouverte’! Il a été inspiré par votre section de commentaires enragés! MDR!”

ce n’est pas la première fois Dee s’est plaint publiquement des personnes qui publient des commentaires sur BLABBERMOUTH.NET. En avril 2019, il a déclaré qu’il ne regardait plus le BLABBERMOUTH.NET section des commentaires parce que les gens qui y postent ne font qu’« agresser » les autres et « attaquer tout ».

Insistant sur le fait qu’il n’était pas dérangé par les détracteurs d’Internet, Snider dit lors d’un épisode de sa “Je veux parler” Podcast: “Blabbermouth… publie beaucoup d’articles sur moi. Beaucoup de magazines et de sites Web publient des articles sur moi, mais je sais que Blabbermouth, les articles sont totalement légitimes, totalement justes — ils ne prennent jamais un coup bas — pourtant j’ai vite appris que si vous allez dans les commentaires, il y a des gens juste là pour agresser. Les perdants sont juste assis là à tout attaquer. Et je viens d’en lire quelques-uns la première fois, [and I] a ri. D’accord. Je comprends. C’est le Blabbermouth lecteur, ou au moins le Blabbermouth commentateur. Et je ne les lis plus. [I] aller dormir. Je dors bien. Aucune aggravation. Pas de panique. Pas de piétinement. Pas de crises. Parce qu’il y a des chattes – un vieux terme, mais je l’utilise toujours – des connards là-bas, qui, dans le noir, parlent… ? »

Dee a poursuivi: “J’ai eu affaire à ces gens dans des situations de concert. J’avais l’habitude de traiter beaucoup plus avec eux dans le bon vieux temps. Et c’était génial à l’époque, parce que quand vous aviez ces ennemis dans la foule, à l’époque des clubs , à l’époque du bar… Cela s’est arrêté à peu près après que nous ayons frappé le grand coup. Le plus célèbre, j’ai appelé tout le public au En lisant festival en 1982. Mais vous pourriez répondre. [If] un chahuteur dit quelque chose, vous pouvez répondre quelque chose, vous pouvez y répondre sur le moment. Et si ça dégénère, vous pouvez y faire face pour le moment. Vous avez affaire à des fantômes sur les réseaux sociaux – juste des perdants assis dans le noir, jaillissant. Il est impossible de les combattre. Alors… bloquez, bloquez, ne regardez pas, détournez-vous, éteignez, ne répondez pas. Ce sont les solutions à tant de vos problèmes.”

Snider a ajouté: “Lutter, se disputer avec les trolls des médias sociaux? Avec les ennemis, avec les gens moches? Je ne… Ça ne s’enregistre pas.”

Le cinquième album solo de Dee, “Leave A Scar” sortira le 30 juillet via Napalm Records.



Je me demande si la section des commentaires de @BLABBERMOUTHNET a quelque chose de haineux à dire à ce sujet ? 🙂



DEE SNIDER se penche sur la vidéo de masturbation de DAVID ELLEFSON : “C’est un musicien. Il n’est pas un prêtre ‘https://t.co/7t8PcryLln – Dee Snider ?? (@deesnider) 28 juillet 2021

MERCI @BLABBERMOUTHNET ! Vous avez toujours été solidaire ! Il faut qu’on parle d’« Open Season » ! Il a été inspiré par votre section de commentaires enragés! MDR!



Laisse une cicatrice – DEE SNIDER https://t.co/a71nhBaQMV – Dee Snider ?? (@deesnider) 28 juillet 2021

Même pas près de ces crétins ! https://t.co/JlqDyvvdlv – Dee Snider ?? (@deesnider) 27 juillet 2021

Blabbermouth est génial avec moi, mais leurs trolls sont les plus gros perdants du groupe. #patheticpussies https://t.co/rGKE1Pqb8t – Dee Snider ?? (@deesnider) 27 juillet 2021

Mec… quelle langue dois-je parler pour que les gens comprennent ce que je dis. Il ne s’agissait pas d’accepter les actions, la question est de savoir si les actions rejettent la créativité/l’art que nous aimons ? https://t.co/lEhAXVxdWJ – Dee Snider ?? (@deesnider) 27 juillet 2021

