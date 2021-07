Dee Snider dit que « la censure a toujours existé » : « elle n’a jamais disparu »

Dans une nouvelle interview avec “Le podcast de Chuck Shute”, SOEUR TORSADÉE leader Dee Snider, qui a été appelé à témoigner devant le Sénat américain contre la proposition de placer des étiquettes d’avertissement sur les albums jugés “offensants” pour les auditeurs, a de nouveau évoqué la montée du politiquement correct à l’ère des médias sociaux. Lorsqu’on lui a demandé son avis sur l’état actuel de la “censure”, y compris la culture de l’annulation, qui est l’idée que quelqu’un, généralement une célébrité ou une personnalité publique, dont les idées ou les commentaires sont considérés comme offensants devrait être boycotté, Dee dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La censure a toujours existé. Les gens doivent comprendre cela. Elle n’a jamais disparu. La première fois que quelqu’un a dit ou fait quelque chose, quelqu’un d’autre a dit : ‘Tu ne peux pas faire ça.’ Croyez-moi. Au fil du temps, les créatifs, les artistes – les gens qui repoussent la censure et essaient de repousser les limites – et les gens qui étaient derrière la censure étaient très puritains ; ils cédaient un pouce et ils disaient : « Vous pouvez “n’allez pas ici”, et puis les créatifs ont continué à pousser, continué à pousser, continué à pousser. C’est notre travail, en tant que créatifs, est de pousser, et les censeurs, leur travail, apparemment, est de repousser. Et ils continuent à tracer des lignes et nous continuons à franchir la ligne. Cela continue encore et encore et encore. La chose étrange, c’est que la censure n’a jamais disparu. Le pendule a basculé, et c’est passé d’une chose de droite conservatrice et puritaine à une société libérale et hypersensible conscience. Et pas que je ne le sois pas. Et tu ne peux pas dire ça parce que ça fait mal. Ça donne l’impression que les gens se sentent insultés. Ça vient beaucoup de la gauche maintenant, ce qui est très étrange… Dans un effort pour être plus gentil et plus doux, nous sommes devenus juste [makes puking sound]. Donc, il n’est jamais parti. Le changement étrange est que cela vient plus de la gauche que de la droite maintenant.”

L’année dernière, Dee a déclaré à The Metal Voice du Canada qu’un film comme “Selles flamboyantes”, la comédie noire américaine satirique de 1974 réalisée par Mel Brooks « ne pouvait pas être fait aujourd’hui – cela ne pouvait littéralement pas être fait, car cela offenserait trop de gens.

“Je me souviens avoir vu ce film pour la première fois dans un théâtre plein d’Afro-Américains dans un quartier noir dans un théâtre noir ; mon frère et moi étions les deux seuls blancs”, a-t-il poursuivi. “Et je me moquais du cul. Et mon ami a dit: ‘Arrête de rire. On va se faire botter le cul.’ Et j’ai regardé autour du théâtre, et tout le monde riait. J’ai dit : ‘Tout le monde rit.’ C’est drôle, c’est drôle.

“C’est étrange, parce que le conservatisme était ultra-droit dans les années 80. Maintenant, il s’est déplacé vers la gauche, où les libéraux disent:” Oh, vous ne pouvez pas dire ça, et vous ne pouvez pas dire ça, et tu ne peux pas dire ça.

“Donc voilà, [censorship] toujours là, c’est toujours un problème. Mais nous devons juste continuer à repousser et à nous battre. »

En 1985, le Centre de ressources musicales pour les parents (PMRC), dirigé par Benne Gore, essayait d’introduire un système d’avertissement parental qui étiquetterait tous les albums contenant du « matériel offensant ». Le système devait inclure des lettres identifiant le type de contenu répréhensible à trouver dans chaque album (par exemple O pour thèmes occultes, S pour sexe, D pour drogue, V pour violence, etc.), ce qui a abouti à l’autocollant « Parental Advisory ». maintenant trouvé sur les nouvelles sorties d’albums avec “contenu douteux”. Le trio incongru de Snider, Frank Zappa et John Denver ont été appelés devant le Congrès à témoigner pour la défense de la musique.

En 2015, Snider a écrit un article d’opinion pour HuffingtonPost.com de son expérience : « Trente ans plus tard, tout et rien n’a changé. Les ultra-conservateurs veulent toujours dicter aux masses ce qu’ils jugent acceptable pour le grand public de voir et d’entendre. L’industrie du disque n’est que l’ombre de son l’ancien moi (punition appropriée pour sa lâcheté), et les CD et les albums vinyles sont presque devenus des « nouveautés » dans un monde poussé par les téléchargements. Pourtant, les étiquettes d’avertissement ornent toujours les listes de pistes individuelles et les albums en ligne.

“Alors qu’initialement ma comparution à ces audiences du Sénat a été préjudiciable à ma carrière et à ma réputation, à long terme, cela a été bénéfique, montrant aux gens pour la première fois que j’étais bien plus qu’un” Raggedy Ann sous acide ” et un humain assez intelligent et sensible. être. Heureusement, je suis allé vers de meilleures choses. “

SOEUR TORSADÉE l’a appelé en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu pour le 40e anniversaire.