Dee Snider dit que les « stars du rock » sont absentes de la scène musicale d’aujourd’hui, mais la passion n’a « jamais été aussi pure »

SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider a une fois de plus rejeté l’idée que le rock est mort.

Alors que le rock and roll est le roi du monde de la musique depuis des décennies, au cours des dernières années, il a été renversé par la popularité croissante du hip-hop. Cela a amené de nombreux experts à proclamer le genre “mort” du point de vue de l’industrie, notant qu’il a été éclipsé dans toutes les mesures par la pop, le hip-hop et l’EDM.

Il y a quelques années, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons Raconté Écuyer magazine que “le rock n’est pas mort de vieillesse. Il a été assassiné. Un certain génie, quelque part, allait s’exprimer et maintenant il ne le sera plus parce qu’il est beaucoup plus difficile de gagner sa vie en jouant et en écrivant des chansons. Personne ne vous paiera pour le faire.”

Un certain nombre de musiciens de hard rock et de heavy metal se sont penchés sur le sujet dans diverses interviews au cours des dernières années, certains approfondissant Simmonsremarques complètes et d’autres qui ne font que passer sous silence le titre.

Snider, qui fait actuellement la promotion de son nouvel album solo, “Laisser une cicatrice”, a parlé du statut décroissant supposé du rock lors d’une récente interview avec Métal Wani. Adressage Gènele commentaire “le rock est mort”, Dee a déclaré: “Regardez, ces gens qui disent” le rock and roll est mort “sont égocentriques, égocentriques. La déclaration est égoïste. C’est ceci:” Je prends ma balle et je rentre chez moi, parce que si ça ne peut pas être mon chemin, ça n’existe pas. Et parce qu’il a changé et qu’il a muté, qu’il a changé et qu’il a muté, ce n’est pas la même chose. qui joue des trucs plus récents, ils sauraient que ce n’est plus leur rock and roll heavy metal.

« En ce qui concerne l’idée que ces [newer bands] ne font que recycler de vieilles idées, eh bien, que faisaient-ils ?”, a-t-il poursuivi. EMBRASSER Faire? Et je dis EMBRASSER parce que tout le monde sait Gène Simmons est l’un des plus gros gars de « le rock est mort ». Ils étaient en train de recycler. ils faisaient LAME et ils copiaient tous les groupes sur lesquels ils avaient grandi, LES PIERRES QUI ROULENT. Donc, si les groupes d’aujourd’hui recyclent les groupes sur lesquels ils ont grandi, cela ne fait que continuer la tradition. Nous sommes tous essentiellement des ordinateurs. Nous ne pouvons sortir que ce qui a été entré. Et quand c’est à son meilleur, c’est un bon mélange créatif de choses. Certains de mes groupes préférés… Je n’aime pas les groupes qui sonnent exactement comme un groupe d’antan. Je ne citerai pas de noms – vous savez de qui je parle – ils sonnent comme LED ZEPPELIN. Cela ressemble à LED ZEPPELIN n’est pas nouveau et créatif. Mais prends VOLBEAT. J’aime le fait que, ouais, je peux entendre METALLIQUE, et j’entends du ska, et j’entends du punk, et j’entends des westerns spaghetti, mais je n’ai jamais entendu ça mélangé comme ça avant… Ce n’est pas une réplique. C’est honorer le passé et créer quelque chose d’original en mélangeant ces pièces.

“C’est quelque chose qui me passionne. Vous voulez parler de passion ? D’accord, une chose est morte : les rock stars. Les rock stars ont besoin d’ubiquité. Sortez vos dictionnaires, les gens. Pour être une rock star, vous devez obtenir au-delà du domaine de votre genre. Et vous l’avez obtenu en étant sur MTV, vous l’avez compris en étant sur les panneaux d’affichage, dans les publicités dans les magazines et sur les côtés des bus – comme c’était annoncé dans l’ancien temps. Cela a donné aux gens une prise de conscience plus large. Et croyez-moi, quand ‘Appetit pour la destruction’ [GUNS ‘N’ ROSES] vendu 20 millions d’exemplaires ou ‘De retour en noir’ [AC/DC] vendu à 45 millions d’exemplaires, ce ne sont pas que des fans de métal qui l’achètent. C’est à ce moment-là qu’il se transforme en un attrait plus large. Cela vient de l’ubiquité. Désormais, tout est ciblé. Vous n’entendez parler d’un groupe que s’il s’agit d’une forme musicale qu’un algorithme dit que cette personne aime. Ensuite, vous serez averti dans une petite bannière au-dessus de votre Facebook page : ‘Oh, au fait, untel a sorti un album.’, Et ils vous donnent ce qu’ils pensent que vous aimez.

« Donc, nous avons perdu des rock stars » Dee ajoutée. “Mais en ce qui concerne la passion ? Cela n’a jamais été aussi pur. Cela n’a jamais été aussi honnête, car l’argent n’est même pas dans l’esprit de ces jeunes artistes. Ils ne pensent pas qu’ils vont devenir riches en le faisant. Ils le font parce qu’ils n’ont pas le choix. Comme je l’ai dit dans [my new single] “Je dois rock (encore)”, ce n’est pas quelque chose… Je ne choisis pas, c’est ce que je dois faire.

“Je vais à ces concerts avec mes enfants et cela me brise le cœur de voir ce niveau de passion venant de groupes qui espèrent juste faire assez de ventes de CD et de produits dérivés après le spectacle pour les amener au prochain concert. Et je vois le la passion du public qui connaît chaque mot, mais ça ne devient jamais aussi massif, large, là où c’est là-bas dans l’émission du tube, comme c’était le cas autrefois. Et c’est la tristesse – que ce ne soit pas obtenir l’exposition qu’elle a eue. Mais en ce qui concerne la passion? En ce qui concerne le talent? En ce qui concerne la qualité de la chanson, l’originalité? C’est là. Point.”

“Laisser une cicatrice” est sorti le 30 juillet via Disques de napalm. L’album a encore une fois été produit par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta, avec coproduction, mixage et mastering par le batteur Nick Bellmore.