Dee Snider dit qu’il n’a “ aucun intérêt financier ” dans l’affaire du droit d’auteur de Twisted Sister: “ J’ai vendu mon catalogue il y a des années ”

Dee Snider dit qu’il n’a “aucun intérêt financier” dans l’affaire du droit d’auteur impliquant un politicien australien Clive Palmer et SŒUR TWISTEDchanson classique de “On ne va pas le prendre”.

Vendredi (30 avril), Palmer a été condamné vendredi à payer Musique universelle plus d’un million de dollars pour l’utilisation “On ne va pas le prendre” dans la publicité de son parti.

Plusieurs heures après l’annonce du jugement, Snider, qui avait témoigné que l’utilisation de son hit dans une campagne publicitaire politique n’était “pas bon pour mon image de heavy metal”, a dit à son Twitter d’écrire: “Je n’ai aucun intérêt financier dans ce règlement. Jamais. Comme beaucoup d’artistes, j’ai vendu mon catalogue il y a des années (pour une fortune). J’ai combattu ce combat pour défendre ma création et pour me battre contre les intimidateurs pour tous les créateurs qui ont jamais été été merdique et n’a pas été en mesure de se battre. “

En 2015, Snider vendu son Musique Snidest catalogue d’édition musicale de 69 chansons – y compris “On ne va pas le prendre” et un autre classique SŒUR TWISTED hymne rock, “Je veux déchirer” – à Groupe d’édition de musique universelle (UMPG) car ce qu’il a dit plus tard était «beaucoup d’argent».

Les chansons du catalogue ont été présentées dans de nombreuses publicités nationales, films, télévision et comédie musicale de Broadway “Rock Of Ages”, qui a eu une résidence de trois ans au Venetian puis une résidence d’un an au Rio All-Suite Hotel & Casino à Las Vegas jusqu’en janvier 2017.

Dans une interview de janvier 2018 avec SiriusXMde Eddie Trunk, Snider décrit comment son traitement avec UMPG était réglé. «Ils regardent son revenu annuel, puis ils vous offrent plusieurs – disons:« Nous vous donnerons sept ans, 10 ans, 14 ans… »», a-t-il déclaré. “C’est la négociation. Et l’attrait de cela, c’est quand vous êtes – ce n’est pas de la vantardise; riche rock star. Désolé. Je veux dire, j’ai travaillé dur pour ça. Mais vous êtes dans votre 40-, Taux d’imposition de 50 pour cent. L’argent que vous recevez chaque année y va. Lorsque vous le vendez, vous le vendez comme un gain en capital. Vous ne payez donc que 20 pour cent au lieu de 50 pour cent. Vous obtenez donc un multiple de 10 , 12 ans, alors vous ne paierez que 20% d’impôt sur l’argent au lieu d’en payer près de la moitié. Et vous le pesez en quelque sorte et vous regardez votre espérance de vie. De plus, vous pouvez dire [about] une chanson, “Oh, je m’attends à ce qu’elle fasse du bien pour toujours.” Mais, vous savez, c’est possible; ce n’est peut-être pas le cas. Vous avez des années, vous avez des années. Si vous prenez l’argent, vous pouvez l’investir. Et donc maintenant, vous avez un flux de revenus réel presque fixe provenant de votre investissement, et vous payez beaucoup moins d’impôts. Il y a donc une raison de le faire à un moment donné de votre carrière. Le moment de ne pas le faire, c’est lorsque vous avez 20 ans. Le moment est venu de le faire à l’âge de la retraite. »

“On ne va pas le prendre”, qui a été écrit uniquement par Snider, et “Rester affamé” étaient respectivement le single et l’album le plus populaire de SŒUR TWISTEDcarrière. Snider mentionné “On ne va pas le prendre” fait désormais partie du tissu culturel américain. “[It has proven] elle-même pour être une chanson folk “, at-il dit.” C’était juste dans ce Steven Spielberg film, ‘Ready Player One’; c’était la finale de ce film. Ici, toutes ces années plus tard, la grande finale de Steven Spielbergle grand film, et les gars brandissent une boombox, et toute la scène de bataille est réglée sur ‘On ne va pas le prendre’. “

Snider a poursuivi en disant qu’il était maintenant heureux de ne pas avoir reçu d’offre pour le catalogue il y a une vingtaine d’années, alors qu’il avait vraiment besoin d’argent. «J’ai atteint le fond dans les années 90; j’étais complètement fauché», a-t-il déclaré. «Si on m’avait fait une offre pour quoi que ce soit, pour rien, j’aurais vendu. [But] il n’y avait aucun intérêt – zéro. [That stuff was thought of as] enterré et plus. Personne ne l’a vu revenir. Le métal était un gros mot. Vous ne pouviez pas toucher mon catalogue avec un poteau de 10 pieds – heureusement, car j’aurais [done it for] centimes [on the dollar]. Parce que j’étais fauché. “

“On ne va pas le prendre” a été utilisé dans des publicités pour une chaîne hôtelière Extended Stay America, Claritin, Walmart, Cuiseur à vapeur Stanley et Yaz contrôle des naissances.

Les paroles de la chanson disent en partie “Oh, tu es si condescendant / Votre galère est sans fin / Nous ne voulons rien / Pas une chose de vous.”

“On ne va pas le prendre” est sorti pour la première fois en single (avec une chanson en face B “Vous ne pouvez pas arrêter le rock ‘n’ roll”) le 27 avril 1984. Le “Rester affamé” L’album est sorti deux semaines plus tard, le 10 mai 1984. Le single a fait le numéro 21 du palmarès des singles Billboard Hot 100, ce qui en fait SŒUR TWISTED‘s seul Top 40 single, et la chanson a été classée # 47 sur VH1“100 plus grandes chansons des années 80”.

En 2019, Palmer a adopté la mélodie et le rythme de “On ne va pas le prendre” dans ses publicités politiques pour le Fête de l’Australie unie. Les publicités présentent un chanteur chantant le SŒUR TWISTED la mélodie de la chanson avec les paroles: “L’Australie ne va pas le faire, pas l’Australie ne va pas le faire, les Australiens ne vont plus le faire.”

Dans SŒUR TWISTEDest original, Snider chante: “Oh on ne va pas le prendre, non on va pas le prendre, oh on ne va plus le prendre.”

Musique universelle, qui a acquis les droits d’édition de “On ne va pas le prendre” de Snider en 2015, a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre Palmer en février 2020.

Pendant le procès, Palmer accusé SŒUR TWISTED de “escroquer sa chanson à succès d’un célèbre chant de Noël.” Snider avait précédemment admis ce groupe de glam rock SLADE et “O venez, tous fidèles” étaient des influences pendant qu’il écrivait “On ne va pas le prendre”.

Les cinq premiers mots des paroles de “O venez, tous fidèles” ont la même mélodie que la chanson de l’annonce, ainsi que le refrain de “On ne va pas le prendre”, mais le chant de Noël suit une progression d’accords différente et est traditionnellement joué dans un style musical différent à la fois de l’annonce et du SŒUR TWISTED classique.

PalmerL ‘avocat de l’ a joué un mashup de “O venez, tous fidèles” et “On ne va pas le prendre”, joué lors d’un concert de Noël en direct à Chicago, qui a été présenté dans la comédie musicale de 2014 “Conte de Noël Rock & Roll de Dee Snider”.

Snider a déclaré que les deux chansons étaient “rythmiquement différentes, et c’est une inspiration et non une duplication”. Il a ajouté que les chansons devaient être “chausse-pied” ensemble pour créer les versions utilisées dans sa comédie musicale et la couverture de 2006. «C’était très difficile», a-t-il dit.

Universel avocat Patrick Flynn a dit au tribunal que Palmer avait hésité à payer des droits d’auteur de 150 000 $ pour utiliser la chanson, offrant à la place seulement 35 000 $.

En plus de devoir payer 1,5 million de dollars australiens de dommages et intérêts, Palmer a également été condamné à couvrir les frais de justice et à retirer toutes les copies de sa chanson et de sa vidéo d’Internet.

Snider a célébré la victoire en tweetant: “HALLELUJAH !! Je viens de découvrir que la violation du droit d’auteur de ‘On ne va pas le prendre’ par ‘politicien’ Clive Palmer en Australie a été décidé MAJOREMENT en faveur de moi-même en tant qu’écrivain et @UMG en tant qu’éditeurs! NOUS N’ENGAGERONS PLUS LA VIOLATION DES DROITS D’AUTEUR !! ”



Je n’ai aucun intérêt financier dans ce règlement. Jamais fait. Comme beaucoup d’artistes, j’ai vendu mon catalogue il y a des années (pour une fortune). J’ai combattu ce combat pour défendre ma création et pour me battre contre les intimidateurs pour tous les créatifs qui ont déjà été merdiques et qui n’ont pas été en mesure de se battre. https://t.co/8sVMChGyHm – Dee Snider ?? (@deesnider) 1 mai 2021

Mots clés:

soeur tordue

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).