Dee Snider est “à cent pour cent déterminé à ne pas réunir” sa soeur tordue

Dans une nouvelle interview avec le podcast “Metal From The Inside”, Dee Snider on lui a demandé s’il était toujours déterminé à ne pas vouloir SOEUR TORSADÉE réunir. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “[I am] cent pour cent se sont engagés à ne pas se réunir. Maintenant, permettez-moi d’être clair : nous sommes amis. j’ai fait un [solo] montrer il y a quelques semaines [on June 11 at Stereo Garden in Patchogue, New York] et [TWISTED SISTER bassist Mark] Mendoza s’est présenté, et nous l’avons fait [TWISTED SISTER‘s] “Sous la lame”, et c’était génial. Je parle aux gars tout le temps. Je peux vous montrer mes SMS. Nous avons un petit groupe de texte et nous envoyions des messages dans les deux sens.

“Pour moi, c’était la raison de se réunir, c’était de réparer les relations [between the members of the band], et nous les avons réparés, et nous sommes amis », a-t-il expliqué. « Je pense que nous avons fait ce que nous pouvions faire sans simplement refaire la même chose. Et je voulais faire des choses nouvelles et stimulantes que je ne pouvais pas faire à l’intérieur TORDU. Et les disques solo que j’ai fait avec lesquels je n’aurais pas pu faire SOEUR TORSADÉE. je n’aurais pas pu faire “Dee fait Broadway” avec SOEUR TORSADÉE – ‘Twisted fait Broadway’. Et je n’aurais pas pu faire “Pour l’amour du métal” avec SOEUR TORSADÉE; les gens ne l’auraient jamais accepté. Mais en tant qu’artiste solo, j’ai le droit de changer et d’évoluer. Et certaines choses [fans have] aimé; certaines choses qu’ils n’ont pas aimées. Mais en même temps, j’ai le droit ; personne n’a jamais été interrogé [it]. Et, encore une fois, si SOEUR TORSADÉE l’a fait, ce serait, comme, ‘Hé, ça ne ressemble pas à SOEUR TORSADÉE plus’; ça aurait été ce genre de chose.”

Revenant à la perspective de SOEUR TORSADÉE réunion, Dee a déclaré: “Je pouvais nous voir faire une œuvre de charité – quelques chansons pour la charité, pour les bonnes raisons. Nous avons [back] ensemble à l’origine pour la charité, ce qui était une bonne raison de se réunir. je pourrais voir [talk show host Jimmy] Tomber sur – c’est un grand fan – s’il a dit: “Hé, les gars, pouvez-vous venir les gars ‘[The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’] et fait ‘Noël blanc’ pour nous?’ Putain ouais. Mais faire une tournée, faire 90 minutes, deux heures sur scène, je ne vois pas ça arriver. Et merci à tout le monde dans le groupe, et je connais certaines personnes – sans donner de noms – certains gars, ils auraient continué; d’autres ne voulaient pas continuer. Mais je suis sûr que nous recevons des offres. Jay Jay Français [TWISTED SISTER] est le gérant de TORDU, parce que c’est toujours une entité – il y a toujours des redevances et des licences et des choses comme ça, et des marchandises – il n’a pas présenté une offre, et je suis sûr que nous les avons eu. Parce que nous ne l’envisageons même pas. Peu importe ce qu’ils proposent; nous ne le faisons pas.”

Selon Dee, SOEUR TORSADÉE les fans peuvent s’attendre à voir une sorte de documentation visuelle des derniers concerts du groupe publiée à un moment donné dans un avenir pas si lointain. “Nous avons filmé beaucoup de ces émissions, et nous avons filmé beaucoup de coulisses [footage] sur la tournée, et quand cela sortira enfin, vous verrez SOEUR TORSADÉE moments devant 90 000, 75 000, 50 000 personnes”, a-t-il déclaré. “Et c’est ainsi que je me souviens SOEUR TORSADÉE – debout sur cette scène avec un public juste… Les gens pleuraient – ​​les gens pleuraient, mais pour les bonnes raisons. Et pas parce que nous étions si mauvais [laughs]; ils pleuraient parce qu’ils nous aimaient et ils savaient qu’il était temps pour nous de passer à autre chose.”

En 2016, SOEUR TORSADÉE s’est lancé dans un dernier trek, intitulé “Quarante Et Fuck It”, à l’occasion de son 40e anniversaire. Ces spectacles mettaient en vedette la « formation principale » du groupe Snider, français, guitariste Eddie Ojeda et Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année — 20 mois après le décès de TORDUle batteur de longue date de AJ Pero.

SOEUR TORSADÉELa course originale de s’est terminée à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour figurer en tête de l’affiche des Acier de New York, un concert-bénéfice de hard rock pour récolter des fonds pour le Fonds de prestations pour les veuves et les enfants de la police et des pompiers de New York.

Les membres survivants de la gamme classique de SOEUR TORSADÉE – Snider, français, Ojeda et Mendoza — réunis virtuellement le 20 mars pour un épisode spécial de Mendozaémission de télévision sur Internet “22 maintenant”. Le programme d’une heure et demie était un hommage à Pero, décédé exactement six ans plus tôt à l’âge de 55 ans lors d’une tournée avec le groupe MOB D’ADRÉNALINE.

Avant la réunion virtuelle de mars dernier, les quatre membres survivants de SOEUR TORSADÉE réunis pendant deux jours et nuits en novembre 2019 pour célébrer le 35e anniversaire de l’album classique du groupe “Rester affamé”.