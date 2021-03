Dee Snider invitée sur «  Celebrity Family Feud  »

SŒUR TWISTED chanteuse Dee Snider et sa famille vient d’enregistrer une apparition sur abcde « La querelle de la famille des célébrités » Émission de télévision.

Le dimanche (28 mars), Snider pris à son Twitter à partager une photo de l’enregistrement, et il a écrit: « Eh bien, aujourd’hui a été une journée intéressante … » Il a ajouté dans un tweet séparé: « C’était la première fois Querelle de famille de célébrités avait une FAMILLE de heavy metal / rock dans la série! #représenter ».

Diffusion sur le abc réseau de télévision, « La querelle de famille de célébrités » est animé par un humoriste, un acteur, un auteur et Prix ​​Emmy gagnant Steve Harvey. Il présente des célébrités, ainsi que des membres de leur famille immédiate ou de leur famille élargie de télévision, s’affrontant dans un concours pour nommer les réponses les plus populaires aux questions de type sondage posées à 100 personnes pour avoir la chance de gagner de l’argent pour une organisation caritative de leur choix.

Selon Blog Buzzer, saison sept de « La querelle de la famille des célébrités » est actuellement filmé sous les restrictions COVID-19.

Snider précédemment joué dans plusieurs émissions de télé-réalité, y compris « L’apprenti célébrité », « Gone Country » avec John Rich, MTVde «Rock The Cradle» avec son fils Jesse, et « Grandir tordu », une A&E série mettant en vedette l’ensemble Snider famille et leur style de vie à Long Island. Il est également un hôte fréquent sur Réseaux MTV, et sa propre émission de radio diffusée depuis longtemps au niveau national, « Maison des cheveux », est entendu sur plus de 200 stations en Amérique du Nord.



Eh bien, aujourd’hui était une journée intéressante …. pic.twitter.com/YiV23HdY3H – Dee Snider ?? (@deesnider) 29 mars 2021

C’était la première fois que Celebrity Family Feud avait une FAMILLE de heavy metal / rock dans la série! #represent https://t.co/9J7tNCkMSp – Dee Snider ?? (@deesnider) 29 mars 2021

