Dee Snider: “ Je veux un passeport de vaccin de la pire façon F ** King ”

SŒUR TWISTED chanteur Dee Snider dit qu’il est en faveur d’une sorte de programme de passeport pour les vaccins contre le coronavirus dans lequel les salles de concert peuvent demander aux clients de montrer une preuve de test ou de vaccination avant d’assister à certains événements.

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que ces passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut vaccinal pour plusieurs maladies.

Snider a abordé la question du bouton chaud dans un tweet plus tôt dans la journée (mercredi 21 avril). Il a écrit: «Je comprends que certaines personnes s’en méfient, mais je veux un passeport vaccinal de la pire des manières! J’agite ma carte de vaccination comme un drapeau! Je n’ai rien à cacher et si un passeport vaccinal le laisse je vais dans des endroits sans tous ces protocoles covid signent moi la merde! “

Dee n’est pas le seul musicien de heavy metal à apporter son soutien à l’idée du «passeport vaccinal». Plus tôt ce mois-ci, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a déclaré que l’annonce récente par divers clubs et promoteurs à travers le pays qu’ils commenceraient à organiser des événements uniquement pour les invités qui présentent une preuve de vaccination complète est “ce que nous devons faire”. Il a expliqué: “Pour aller dans certains pays, nous devons nous faire vacciner contre la fièvre jaune, et nous portons cette carte émise par le Organisation mondiale de la santé c’est une preuve de vaccination. Quelle est la différence? Nous faisons cela depuis des années. Nous ne penserions pas autrement. Nous ne voulons pas risquer de rendre quelqu’un d’autre malade. Alors, pourquoi y aurait-il un problème ici? Et puis, quand les gens se plaignent du vaccin – «Je ne sais pas ce qu’il contient. Je me méfie… ‘Eh bien, vous méfiez-vous du vaccin contre la polio? Parce que je pense que tout le monde comprend ça. Je ne pense pas que vous quittiez l’hôpital sans avoir reçu certains vaccins. “

Alex a ajouté: “Je suis juste étonné de voir que les gens ne sont pas au courant de cela. Il y a la rougeole, les oreillons, la polio … Il y a des vaccins que nous recevons depuis des années, et c’est pourquoi nous ne contractons pas la rougeole ou les oreillons, ou pourquoi nous Nous ne sommes pas obligés de ne pas pouvoir marcher à cause de la polio – parce que nous recevons ces vaccins. Et les mêmes communautés médicales et scientifiques qui sont derrière ces vaccins sont derrière ces vaccins.

“Ma patience est à court pour ces types”, Skolnick conclu.

Jusqu’à présent, environ 40,1% de la population a reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, selon les données du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Et environ 26% de la population est entièrement vaccinée, comme le montrent les données.

Au moins 568532 personnes sont déjà décédées du COVID-19 aux États-Unis, selon les données compilées par Université Johns Hopkins.

Une récente Radio Nationale Publique/Mariste Un sondage a révélé qu’un Américain sur quatre a déclaré qu’il refuserait un vaccin contre le coronavirus s’il était offert. Un autre 5% sont «indécis» quant à savoir s’ils obtiendraient le vaccin. 49% des hommes républicains ont déclaré qu’ils ne prendraient pas le vaccin lorsqu’il était à leur disposition.

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires des essais cliniques, les scientifiques affirment que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, Dr Anthony Fauci, a estimé qu’environ 70 à 85% des Américains auraient besoin d’être vaccinés pour atteindre l’immunité collective.

Les deux principaux vaccins américains ont montré une efficacité de 95% contre le coronavirus.

Johnson & Johnsonle vaccin, qui est devenu disponible aux États-Unis le mois dernier après la US Food and Drug Administration lui a donné une autorisation d’utilisation d’urgence, a été testé avec de nouvelles variantes de COVID-19 et s’est révélé efficace contre eux; Pfizer et Moderna ont été testés avant l’émergence de ces variantes.



Je comprends que certaines personnes s’en méfient, mais je veux un passeport vaccinal de la pire des manières! J’agite ma carte de vaccination comme un drapeau! Je n’ai rien à cacher et si un passeport vaccinal me laisse aller sans tous ces protocoles covid, signez-moi la merde! https://t.co/u25TCX2jPe – Dee Snider ?? (@deesnider) 21 avril 2021

Mots clés:

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).