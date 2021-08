Dee Snider n’a aucun intérêt à se lancer en politique : les politiciens « sont des gens terribles »

Lors d’un récent entretien avec Yahoo! Divertissement‘s Lyndsey Parker, SOEUR TORSADÉE leader Dee Snider On lui a demandé s’il avait l’intention de se lancer un jour en politique. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Beaucoup, beaucoup de gens m’ont demandé [that same question]. J’ai reçu un appel d’un gars qui m’a dit : ‘Écoutez, je ne demande pas. je dis. Cette personne influente a dit : ‘Je lance un Super PAC'”, a-t-il déclaré, faisant référence au comité politique qui met en commun les contributions de campagne des membres et fait don de ces fonds aux campagnes pour ou contre les candidats, aux initiatives de vote ou à la législation. Non. Merci. Je vous en suis reconnaissant.’ Il a dit: ‘Je ne demande pas. Je fais ça.’ J’ai dit non.’ Il a dit : ‘Pourquoi ?’ J’ai dit, ”Parce que j’ai vu le travail. C’est terrible. Ces gens sont des gens terribles. Ils sont égoïstes. Ils ont des agendas. Ils ne recherchent pas le plus grand bien. Et les gens qui sont entrés avec de vrais… Comme Jimmy Carter, juste un être humain vraiment décent, a obtenu destructeur. Il a été mâché et craché par Washington. Il n’y a pas de place pour une personne juste, honorable, décente et raisonnable. Personne ne veut la voix de la raison ; ils veulent la voix de la folie. Et si je peux vous dire ceci, les voix les plus fortes dans la salle sont les extrêmes à gauche et à droite, et ce sont les plus petits pourcentages.

“La plupart d’entre nous sont quelque part au milieu”, Dee expliqué. « Et ce sont les phrases qui sont utilisées : « Je suis sûr que ça va marcher » ; « J’espère que les choses iront bien » ; « Ça revient généralement au centre. » Nous avons toutes ces sortes de choses, comme, « Tout ira bien à la fin. » Et comme Dr Phil dit : « Comment ça se passe pour vous ? »

“La grande majorité des gens ont été trop disposés à s’asseoir et à espérer le meilleur alors que les extrêmes à gauche et à droite utilisent ce silence que nous devons simplement essayer de contrôler les choses. Non. Repoussez, ripostez, ne ‘ t tais-toi. Dites à ces idiots de se taire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait un peu mieux sur l’état du monde en 2021 maintenant que Donald Trump n’est plus président, Snider a déclaré : « Eh bien, ne pas avoir un fou conduisant un bus est une bonne chose. Mais le fait est que le fou est toujours dans le bus ; il vient de s’installer sur le siège arrière. bus, les gens. Les fauteurs de troubles à l’arrière? Ouais, ils sont toujours là-dedans.

“La plus grande faveur que Atout a fait… Et c’est juste… Il y a quel est son nom là-bas, Boris [Johnson] en Angleterre, avec le Brexit, au Brésil… Ils sont partout dans le monde. Il y a Atouts [all over the world]. Ils continuent à l’appeler « l’Australie Atout,’ ‘le Royaume-Uni Atout.’ Tout le monde a un Atout. Mais la faveur qu’ils nous ont faite, c’est qu’ils ont fait sortir ces horribles gens de l’ombre. «Nous pensions que nous avions un président noir. Tout va bien.’ Non ce n’est pas. Alors maintenant, ils sont hors de l’ombre, ou s’ils reculent, nous savons maintenant qu’ils sont là.

“Donc, non, je ne pense pas que ce soit mieux”, a-t-il ajouté. “Je pense qu’ils ont juste été forcés de sortir du premier plan pendant un petit moment, mais ne vous leurrez pas, ils sont là. Ils ne vont nulle part. Ils se cachaient. Ils attendaient leur heure. Ils attendaient Et quand ils ont finalement trouvé quelqu’un qui a parlé [to them], qu’ils pensaient que c’était cool de sortir et de s’exposer, ils l’ont fait. Alors, sachez qu’ils sont toujours là et que vous devez rester vigilant.”

Snider s’est retrouvé au milieu d’une controverse en 2016 lorsqu’il a demandé Atout cesser d’utiliser le 1984 SOEUR TORSADÉE hymne “On ne va pas le prendre” dans sa campagne.

Dee, qui a connu Atout personnellement après avoir comparu plus d’une fois sur “L’apprenti célébrité”, avait critiqué ouvertement le 45e président américain, tweetant sans cesse contre Atoutl’administration et le dynamitage Atout comme « un traître épris de commie » qui prostitue notre démocratie. Il s’est également engagé dans des Twitter se bat avec Atout adeptes, dont certains avaient contesté son discours coloré et son ton sans excuse.

L’année dernière, Snider critiqué Atout sur sa gestion de l’épidémie de coronavirus, affirmant que AtoutLa réponse de COVID-19 avait été de “le politiser et nous séparer davantage et en faire de la politique au lieu de se réunir et de s’entraider. C’était l’occasion de vraiment rassembler le pays sur quelque chose de vraiment important, qui dépasse tous les autres BS du monde », a-t-il déclaré. “Et il n’a pas réussi à le faire, et nous voyons les résultats.”

Début septembre, Snider a défendu son approche « agressive et intense » face aux « idiots Atout followers” sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il “essayait de montrer l’exemple”.