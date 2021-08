Dee Snider rejette le commentaire “Rock Is Dead” de Gene Simmons en tant que “Bulls ** T”

SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider a rejeté l’idée que le rock est mort.

Alors que le rock and roll est le roi du monde de la musique depuis des décennies, au cours des dernières années, il a été renversé par la popularité croissante du hip-hop. Cela a amené de nombreux experts à proclamer le genre “mort” du point de vue de l’industrie, notant qu’il a été éclipsé dans toutes les mesures par la pop, le hip-hop et l’EDM.

Il y a quelques années, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons Raconté Écuyer magazine que “le rock n’est pas mort de vieillesse. Il a été assassiné. Un certain génie, quelque part, allait s’exprimer et maintenant il ne le sera plus parce qu’il est beaucoup plus difficile de gagner sa vie en jouant et en écrivant des chansons. Personne ne vous paiera pour le faire.”

Un certain nombre de musiciens de hard rock et de heavy metal se sont penchés sur le sujet dans diverses interviews au cours des dernières années, certains approfondissant Simmonsremarques complètes et d’autres qui ne font que passer sous silence le titre.

Snider, qui fait actuellement la promotion de son nouvel album solo, “Laisser une cicatrice”, a parlé du statut supposé décroissant du rock lors d’une récente interview avec Consequence Of Sound. Adressage Gènele commentaire “le rock est mort”, Dee a dit: “Il me rend fou. Je veux dire, je l’aime, je l’aime EMBRASSER., mais j’aimerais qu’il se taise avec ça. Et il double dessus. Cette déclaration de « le rock est mort, il n’y a pas de rock stars, ne vous inquiétez pas », toute cette merde, c’est tellement égoïste et égocentrique. C’est égoïste. C’est, comme, ”Parce que ça ne le fait pas à ma façon, ça n’a pas de valeur. Ce n’est plus comme ça quand je montais, donc ce n’est plus du rock and roll.’ De toute façon, c’est de la merde.”

“Laisser une cicatrice” est sorti le 30 juillet via Disques de napalm. L’album a encore une fois été produit par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta, avec coproduction, mixage et mastering par le batteur Nick Bellmore.



