Dee Snider rejoint par George ‘Corpsegrinder’ Fisher de Cannibal Corpse sur la nouvelle chanson ‘Time To Choose’

SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider sortira son cinquième album solo complet, “Laisser une cicatrice”, le 30 juillet via Disques de napalm. Encore une fois produit par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta avec coproduction, mixage et mastering par le batteur Nick Bellmore, “Laisser une cicatrice” voit Dee poursuivant dans la direction revigorée et moderne de sa version précédente, “Pour l’amour du métal”, infusant une dose de saveur de heavy metal classique que les fans de longue date se précipiteront pour embrasser.

Aujourd’hui, après le premier single de l’album chargé de résilience, “Je dois rock (encore)” (qui atteint instantanément Métal liquide SiriusXM‘s “Devil’s Dozen” à sa sortie), Dee est ravi de dévoiler le deuxième single de l’album, “Le temps de choisir”, mettant en vedette la voix brutale de CADAVRE CANNIBAL‘s George “Corpsegrinder” Fisher. Soutenu par une vidéo lyrique énergique, le morceau mélange Broyeur de cadavresdes bas éviscérants avec SniderLe nettoyage ultra-net de , en fait un graveur dynamique mais impitoyable que les auditeurs n’oublieront pas de sitôt.

Snider dit à propos de “Le temps de choisir”: “« Le temps de choisir » traite d’un sujet que j’ai souvent abordé au cours de ma carrière d’écrivain : le bien contre le mal (voir ‘Brûle en enfer’). Vu la lourdeur de cette piste, j’ai eu l’impression d’ajouter George Fisher ‘Corpsegrinder’La voix de cela ferait comprendre le sérieux des choix que nous faisons. J’ai été honoré lorsqu’il a accepté d’apporter sa voix incroyablement puissante.”

Comme une cicatrice elle-même, “Laisser une cicatrice” est une abondance éclairante d’angoisse gravée dans le temps – servant de refuge musical et de sortie expressive pour Dee. Mais à son tour, cette capsule temporelle auditive écrite pour exprimer la colère, le malaise et la douleur qu’il a ressentis pendant le verrouillage apparaît non seulement comme une lourdeur fulgurante, mais aussi d’une puissance implacable. Chacune des 12 pistes sur “Laisser une cicatrice” non seulement renforcer davantage Snideren tant que l’un des leaders les plus célèbres de tous les temps, montrant que sa prestation vocale et son fanfaron impérieux sont plus forts que jamais, mais qu’il est loin de s’arrêter.

Les têtes exploseront quelques secondes après les notes d’ouverture intenses du démarreur d’album ultra-accrocheur et de l’hymne à vie “Je dois rock (encore)”, préparant instantanément le terrain pour l’assaut non-stop de piliers métalliques à venir. Des morceaux comme le brutal “Le temps de choisir” – avec l’attaque vocale d’invité amorcée de CADAVRE CANNIBAL‘s George “Corpsegrinder” Fisher – et prêt pour le mosh “Le Jugement” présenter l’assaut lourd de l’album, sans sacrifier la bonté harmonique évidente sur des morceaux comme le thrasher implacable et accrocheur “Tout ou rien de plus” et mélodique, inspiré du metalcore “Pour le tuer”. Unique énergique de force “En panne mais jamais dehors” encapsule le gros riffage et les tambours entraînants palpables tout au long de l’album, tout en brûlant “Avant que je parte” fournit l’un des refrains les plus massifs et mémorables de l’album et des paroles effrayantes. L’album se termine par une ballade victorieuse “Supporter”, un appel aux auditeurs à prendre position et à faire entendre leur voix. Si “Pour l’amour du métal” enflammé Sniderl’ascension éminente de dans une nouvelle ère — “Laisser une cicatrice” l’embrase.

Snider dit à propos de “Laisser une cicatrice”: “À la fin de 2020, je savais que je devais non seulement retourner en studio, mais pour la première fois depuis les années 90, je voulais – non, j’avais besoin – de faire partie du processus d’écriture. J’ai tendu la main à mon producteur Jamey Jasta et je lui ai dit que j’étais prêt à faire un autre disque. “Laisser une cicatrice” est rempli de messages adressés et pour les voix silencieuses du monde qui ont besoin que quelqu’un s’exprime en leur nom. C’est mon objectif.”

Jasta dit à propos de travailler avec Snider à nouveau : « Commencer à travailler avec Dee a encore été incroyable ! La puissance et la portée de sa voix sur cet album brillent vraiment. Non seulement c’est un trésor américain et un incontournable de la communauté rock/métal, mais c’est une voix vraiment originale et un talent pas comme les autres. Combinez cela avec les prouesses métalliques du Bellmore frères + Russell Pzutto et Nick Petrino, vous obtenez une recette de métal rock que même le plus ‘Dee-hard’ SMF’ers vont sûrement adorer!”

“Laisser une cicatrice” liste des pistes :

01. Je dois rock (encore)



02. Tout ou rien de plus



03. En bas mais jamais dehors



04. Avant que je parte



05. Saison ouverte



06. Batailles silencieuses



07. Pleurer pour ta vie



08. Pour le tuer



09. Le temps de choisir



dix. ELLE



11. Le compte



12. Supporter

Snider dit précédemment à propos de “Je dois rock (encore)”: “‘Je dois rock (encore)’ est le point de départ de cet album et la motivation qui m’a poussé à retourner en studio pour enregistrer “Laisser une cicatrice”. Fin 2019, j’avais senti que mon enregistrement et mon live étaient terminés, mais je ne l’ai pas annoncé au monde. J’avais mentalement décidé que j’avais fini. Mais l’état des choses en 2020 avait d’autres projets pour moi. Entre COVID et l’état politique dans le monde, je me suis retrouvé à avoir envie (oui, j’ai envie) de retourner en studio. Dans les paroles immortelles de Glaçon, ‘J’ai quelque chose à dire !'”



