Dee Snider se penche sur la vidéo de masturbation de David Ellefson : “C’est un musicien. Il n’est pas un prêtre’

Dee Snider dit que les gens doivent se rendre compte que les célébrités sont des êtres humains imparfaits qui sont capables de faire de mauvaises choses. Le SOEUR TORSADÉE le leader a déclaré à “The MetalSucks Podcast” dans une nouvelle interview (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET): “Les créations sont des biens endommagés par définition. Nous choisissons d’être acteurs, interprètes, écrivains, artistes, peintres, comédiens, toutes ces choses, parce que nous sommes endommagés. Et cela nous a poussés à trouver ces débouchés. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si choqués lorsque la preuve de ces dommages se montre. Dave [Ellefson] de MEGADETH se fait prendre en train de se masturber [on video], eh bien… Tout d’abord, vous savez que beaucoup d’entre vous font la même chose. Mais deuxièmement, c’est un musicien. Ce n’est pas un prêtre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il ressemble à un prêtre ; bon sang, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un prêtre soit comme un prêtre. Mais les gens sont tellement choqués. Et je ne comprends pas pourquoi l’art est jeté avec l’artiste. Si nous découvrions que Michel-Ange [the Italian sculptor, painter, architect and poet] était un pédophile, arrêterions-nous d’aller à la chapelle Sixtine [in Rome]. Le repeindrions-nous ? Ce n’est plus du bon art parce que le peintre s’est avéré être un pédophile ? Je le dis par hypothèse.”

Il a poursuivi: “Tous les artistes et les créatifs ont des squelettes dans leurs placards, et tout à coup, le squelette est montré et nous nous sommes dit:” Eh bien, il n’est plus drôle. ” “Ce n’est plus un bon acteur.” ‘Kevin Spacey, on ne peut plus regarder ses films.’ C’est l’un des grands acteurs de son temps, mais il est mort parce qu’il était… Et je ne dis pas qu’il avait raison. Mais c’est une personne endommagée et brisée – il l’a toujours été. C’est ce qui a fait de lui un grand artiste. Je ne comprends tout simplement pas qu’on jette le bébé avec l’eau du bain, comme on dit.

“Je ne dis pas de faire des excuses ou quoi que ce soit. Je suis [just talking] à propos de l’art rejeté, rejeté, dévalorisé et disqualifié parce que l’artiste s’est avéré être un être humain faillible. Et les gens devraient être très prudents. La plupart d’entre nous vivons dans des maisons de verre.

« Quand je suis allé à [testify before] le Sénat dans les années 80 [against the proposition to have warning labels be placed on albums deemed ‘offensive’ to listeners], ils m’ont parlé comme si j’étais l’écume de la terre. Eh bien, coupé à toutes ces années plus tard, je suis toujours marié et le Gorès [Al and Tipper] sont divorcés. Un de leurs enfants a été arrêté pour possession. Aucun de mes enfants n’a été arrêté. Peut-être qu’ils ont juste eu de la chance. Mais le fait est : ne jugez pas, de peur d’être jugés.”

En 1985, le Centre de ressources musicales pour les parents (PMRC), dirigé par Benne Gore, essayait d’introduire un système d’avertissement parental qui étiquetterait tous les albums contenant du « matériel offensant ». Le système devait inclure des lettres identifiant le type de contenu répréhensible à trouver dans chaque album (par exemple O pour thèmes occultes, S pour sexe, D pour drogue, V pour violence, etc.), ce qui a abouti à l’autocollant « Parental Advisory ». maintenant trouvé sur les nouvelles sorties d’albums avec “contenu douteux”. Le trio incongru de Snider, Frank Zappa et John Denver ont été appelés devant le Congrès à témoigner pour la défense de la musique.

En 2015, Snider a écrit un article d’opinion pour HuffingtonPost.com de son expérience : « Trente ans plus tard, tout et rien n’a changé. Les ultra-conservateurs veulent toujours dicter aux masses ce qu’ils jugent acceptable pour le grand public de voir et d’entendre. L’industrie du disque n’est que l’ombre de son l’ancien moi (punition appropriée pour sa lâcheté), et les CD et les albums vinyles sont presque devenus des « nouveautés » dans un monde dominé par les téléchargements. Pourtant, les étiquettes d’avertissement ornent toujours les listes de pistes individuelles et les albums en ligne.

“Alors qu’initialement ma comparution à ces audiences du Sénat a été préjudiciable à ma carrière et à ma réputation, à long terme, cela a été bénéfique, montrant aux gens pour la première fois que j’étais bien plus qu’un “Raggedy Ann sous acide” hurlant et un humain assez intelligent et sensible. être. Heureusement, je suis allé vers de meilleures choses. “

Ellefson a été licencié de MEGADETH fin mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. La longue date MEGADETH Le député a publié plus tard une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de Ellefson par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.)

David, qui a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants.