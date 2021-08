Dee Snider souhaite que Gene Simmons «ferme la gueule» avec ses «conneries égoïstes * t»

in

Dee Snider a dénoncé Gene Simmons pour ses « conneries égoïstes » en ce qui concerne la croyance souvent citée du bassiste/chanteur de Kiss selon laquelle la musique rock est morte.

Simmons a initialement partagé ses réflexions très controversées sur la mort du rock dans une interview en 2014 avec le magazine Esquire, et a soutenu ses paroles chaque fois qu’il a contesté la déclaration.

“‘Le rock est mort’ – vous pariez que c’est le cas – non pas parce que le talent n’est pas là, mais parce que le modèle commercial ne fonctionne tout simplement pas”, a-t-il déclaré au site Web Consequence en mars.

“Cela ne va pas m’affecter”, a ajouté Simmons. « Je gagne ma vie, mais les nouveaux groupes ont besoin d’amour et d’attention. N’allez pas seulement voir Metallica et Taylor [Swift] ou Baiser. Le week-end, allez dans un endroit où il y a de la musique live… Vous devez soutenir la nouvelle génération de talentueux musiciens, écrivains, etc. Ne laissez pas les robots tout emporter.

S’adressant au même site Web, cependant, l’ancien leader de Twisted Sister, Snider, qui fait actuellement la promotion de son single I Gotta Rock (Again), a fait court aux propos de Simmons.

« Il me rend folle ! dit Snider. «Je veux dire, je l’aime, j’aime Kiss, mais j’aimerais qu’il se taise avec ça. Et il double dessus. Cette déclaration de “le rock est mort, il n’y a pas de rock stars”, toute cette merde, c’est tellement égoïste et égocentrique. C’est égoïste !

Il a ajouté: “C’est comme:” Ce n’est pas à ma façon, cela n’a pas de valeur. Ce n’est plus comme ça quand je montais, donc ce n’est plus du rock’n’roll.’ De toute façon, c’est des conneries !”

Dans une récente interview avec Ultimate Classic Rock, Snider a révélé qu’il avait été testé positif pour COVID-19, bien qu’il soit complètement vacciné. Le chanteur pense avoir contracté le virus de ses petits-enfants à la suite d’un voyage à Disneyland.

Le nouvel album de Dee Snider Leave A Scar – sa deuxième collaboration avec Jamey Jasta de Hatebreed – est maintenant disponible sur Napalm Records.