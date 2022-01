Dee Snider soutient l’ancien candidat d’American Idol, Clay Aiken, dans sa deuxième candidature au Congrès

Dee Snider a soutenu l’auteur-compositeur-interprète Argile Aikendernière candidature du Congrès, affirmant que l’ancien « Idole américaine » le candidat est « intelligent » et « intrépide ».

Aiken a annoncé lundi qu’il se présenterait au Congrès en tant que démocrate pour la deuxième fois après avoir été battu lors d’une course à la Chambre en 2014. Le démocrate de 43 ans cherche à devenir le premier membre du Congrès ouvertement homosexuel à représenter l’une ou l’autre des Carolines.

Plus tôt aujourd’hui, narquois partagé Aikenvidéo d’annonce sur Twitter, et il a écrit dans un message d’accompagnement : « Cela peut surprendre certains d’entre vous (sérieusement ?), mais j’approuve @clayaiken . Argile est intelligent, décent, travaillant dur, attentionné, bien parlé et sans peur. À peu près tout ce que la plupart des membres du Congrès ne sont pas. Je ne viens pas de N.Carolina, mais si je l’étais, je voterais pour lui ! #RejoignezLeChoeur »

Dans sa vidéo d’annonce, Aiken, qui se présente en tant que démocrate pour représenter le 6e arrondissement nouvellement dessiné, a déclaré: « Si les voix les plus fortes et les plus haineuses pensent qu’elles vont parler pour nous, dites-leur simplement que je réchauffe les vieilles cordes vocales. » Il a également souligné des questions telles que l’égalité des revenus, l’accès aux soins de santé et le changement climatique, tout en promettant de se concentrer sur les infrastructures et l’inflation s’il est élu.

« Je pense également que nous avons besoin de plus de civilité dans notre politique, et la Caroline du Nord mérite des représentants à Washington qui utilisent leurs positions pour améliorer la vie des gens, et non pour promouvoir des positions polarisantes qui embarrassent notre État et font obstacle à un réel progrès », Aiken mentionné.

narquois s’est retrouvé au milieu d’une controverse en 2016 lorsqu’il a demandé Donald Trump cesser d’utiliser le 1984 SOEUR TORSADÉE hymne « On ne va pas le prendre » dans sa campagne.

Dee, qui a connu Atout personnellement après avoir comparu plus d’une fois sur « L’apprenti célébrité », avait critiqué ouvertement le 45e président américain, tweetant sans cesse contre Atoutl’administration et le dynamitage Atout comme « un traître épris de commie » qui prostitue notre démocratie. Il s’est également engagé dans des Twitter se bat avec Atout adeptes, dont certains avaient contesté son discours coloré et son ton sans excuse.

Le mois dernier, narquois a déclaré qu’il était « pro-choix » sur la question de l’avortement et que nous devrions laisser aux femmes le choix de ce qu’elles veulent faire de leur corps.

narquois a exprimé son point de vue sur le sujet brûlant tout en répondant à STRIPER leader michael doux, qui a fustigé un groupe de militants des droits à l’avortement pour avoir avalé des pilules abortives près du bâtiment de la Cour suprême des États-Unis pour protester contre une contestation judiciaire qui pourrait annuler Roe contre Wade.



