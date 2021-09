Deen Castronovo de Journey subira une chirurgie d’une hernie discale cette semaine

PÉRIPLE le batteur Deen Castronovo subira une chirurgie de la colonne vertébrale pour une hernie discale plus tard cette semaine.

Mardi, Deen pris à son Instagram d’écrire : « Hé tous ! Le 23 septembre est le jour où je vais ENFIN me faire opérer du dos ! Les disques L-4 et L-5 sont hernies ! Je suis reconnaissant d’avoir pu le faire avec suffisamment de temps pour récupérer avant PÉRIPLE‘s [Las Vegas] Résidences en décembre ! Dis quelques prières!”

Castronovo officiellement retourné à PÉRIPLE en juillet et partage maintenant les tâches de batterie dans le groupe avec Narada Michael Walden. Walden, bassiste Randy Jackson et claviériste/choriste Jason Derlatka tous ont rejoint PÉRIPLE l’année dernière après la séparation acrimonieuse du groupe avec le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory.

En mars dernier, Castronovo a révélé qu’il prenait des opiacés depuis plus d’un an en attendant de se faire opérer du dos pendant la pandémie de COVID-19.

Le musicien de 57 ans, sobre depuis près de cinq ans après avoir été licencié de PÉRIPLE, a partagé son épreuve dans un Instagram Publier. Il a écrit : « Les opiacés sont mauvais et les retraits sont des meurtres. »

Deen a été licencié de PÉRIPLE en 2015, après des années d’abus d’alcool et de drogues qui l’ont conduit à une peine de quatre ans de probation pour diverses accusations impliquant son épouse (y compris la violence physique, la coercition et l’usage illégal d’une arme).

Castronovo avait été arrêté après une frénésie de méthamphétamine de 24 jours, et plus tard, il a publiquement accepté la responsabilité de ses actes, déclarant : « La violence domestique est un choix ».

Dans une interview de 2016 avec Rock classique ultime, Deen a déclaré que son cœur se serra lorsqu’il entendit parler de la mort de musiciens à la suite de la toxicomanie.

“Chaque fois que j’en vois un, la première chose qui me vient à l’esprit est : ‘Cela aurait pu être moi'”, a-t-il déclaré. “La façon dont je consommais et buvais aurait tué un rhinocéros.

“Ça fait mal – vous voyez ces gars et ils sont tellement talentueux. Ça pourrait être moi. La prochaine fois, ce sera moi. Si je recommence, ce n’est qu’une question de temps. J’ai fait la prison, je J’ai fait les institutions. Quelle est la prochaine étape ? »