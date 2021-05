VIOLET FONCÉ joué lors de la soirée de clôture de la prestigieuse Festival de Jazz de Montreux le 16 juillet 2011, en réinventant leur catalogue classique avec l’aide d’un orchestre symphonique. Un souvenir précieux pour les fans présents, ce spectacle spécial est maintenant disponible pour VIOLET FONCÉ fans du monde entier, quand Studios Mercury rééditions “Deep Purple Live à Montreux 2011”, qui sera disponible pour la première fois sur un ensemble DVD + 2CD, le 16 juillet 2021.

Le spectacle a été préservé en haute définition pour la sortie du DVD, avec les CD présentant un superbe son surround DTS, Dolby Digital 5.1 et Dolby Digital Stereo audio. Le DVD contient en prime une entrevue approfondie avec le groupe.

VIOLET FONCÉ classiques, y compris “Highway Star”, “Genre étrange de femme”, “Fainéant”, “Parfaits inconnus”, “Faire taire”, “Femme de Tokyo”, “Nuit noire”, “De la fumée sur l’eau” et 11 autres joyaux sont joués avec la floraison dramatique de l’orchestre derrière eux, inspirant le groupe à de nouveaux sommets. Ian Gillan (chant), Ian Paice (tambours), Roger Glover (basse), Steve Morse (guitare) et Don Airey (claviers) sont visiblement ravis des résultats, comme indiqué par Stephen “BK” Bentley-Klein.

Ce concert de 115 minutes est représentatif du genre de spectacles qui VIOLET FONCÉ est connu pour. C’est ce à quoi leurs fans s’attendent. La tournée orchestrale a prouvé que le groupe était capable de transcender les limites du genre pour créer des événements inoubliables présentés en salle. VIOLET FONCÉ les fans du monde entier seront ravis par cette extraordinaire association de textures symphoniques et du hard-rock classique.

