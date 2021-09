Deep Purple Marry Rock & Classique

in

Ces jours-ci, nous sommes très habitués à la rencontre des mondes du rock et de la musique classique. En 1969, pour la plupart, ils habitaient à des adresses très différentes. C’était jusqu’à ce que le génie compositeur de Jon Lord les réunisse dans le concerto révolutionnaire pour groupe et orchestre, interprété le 24 septembre 1969 par la puissante combinaison du Royal Philharmonic Orchestra et Violet foncé.

Majesté et puissance

La majesté de l’orchestre, dirigé par le vénéré Sir Malcolm Arnold, s’accordait avec la présence imposante de Deep Purple alors qu’ils devenaient l’une des meilleures nouvelles forces rock de Grande-Bretagne. Il y avait des solos brillants de Lord, le puissant sens du spectacle de Ian Gillan, des performances rocksteady du bassiste Roger Glover et le batteur Ian Paice, et le jeu puissant du guitariste Ritchie Blackmore.

Purple a de nouveau interprété le Concerto original, en Californie en 1970, cette fois avec le Los Angeles Philharmonic, après quoi la partition de Lord a été, de manière assez improbable et bouleversante, perdue. Après que le compositeur néerlandais Marco de Goeij ait restauré la partition en l’annotant à partir des enregistrements vidéo et audio de la performance de 1969, le groupe a pu la remettre en scène, cette fois avec le London Symphony Orchestra mais encore une fois au Royal Albert Hall.

Une reconstitution de 1999

La nouvelle mise en scène a eu lieu 30 ans presque jour pour jour depuis le premier concert, les 25 et 26 septembre 1999. Il y avait une apparition vocale aux côtés de Purple par l’ancien de Blackmore arc-en-ciel collègue Ronnie James Dio, alors qu’une nuit triomphante a été reconstituée.

L’album du spectacle complet de 1969 est devenu le premier album de Purple au Royaume-Uni, culminant à la 26e place au début de l’année suivante. Aux États-Unis, où les trois premiers albums du groupe avaient tous été classés en 1968 et 1969, il a atteint la 149e place en huit semaines. Six mois seulement après la parution du LP live, le groupe sortait l’un de leurs classiques en studio, Deep Purple In Rock, alors que la légende de la formation Mark II commençait à grandir.

