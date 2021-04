Deep Purple Rock Tokyo et Osaka sur un album live classique

L’un des albums rock live les plus célèbres de l’histoire a fait sa grande entrée le 6 janvier 1973. Made In Japan, le double album live enregistré à l’été 1972 lors de la première tournée au Japon par Violet foncé, a fait ses débuts sur le graphique britannique. Ses débuts aux États-Unis ont suivi le 21 avril.

L’album ne comportait que sept titres sur les quatre côtés de la sortie originale du vinyle, quatre d’entre eux enregistrés lors de leur spectacle au Festival Hall à Osaka le 16 août; un au même endroit la veille; et les deux autres dans probablement le lieu le plus connu à l’époque où les groupes occidentaux exploraient ce marché, le Budokan de Tokyo.

C’était déjà le deuxième album live de Purple, mais un animal très différent de leur premier, l’enregistrement de 1969 du Concerto For Group and Orchestra de Jon Lord. Cette fois, principalement à la demande de leur label japonais, l’idée était de créer un disque du puissant concert live du groupe. C’était aussi l’occasion de présenter une version en concert du groupe hymne en devenir extrait de l’album Machine Head de quelques mois plus tôt, «Smoke On The Water».

Vingt minutes de ‘Space Truckin’ ‘

Inclus sur Made in Japan sous forme live sont trois autres chansons de Machine Head, qui figurait dans les charts britanniques depuis 24 semaines après ses débuts en avril 1972. «Highway Star» d’ouverture du plateau en direct était un autre nouveau favori de Purple, tandis que «Lazy», une piste de sept minutes sur Machine Head, a été étendue à près de 11 sur le disque en direct. Le plus proche, reprenant toute la face quatre de la sortie vinyle, était «Space Truckin», qui est passé d’un original de quatre minutes à une épopée de près de 20 minutes sur Made In Japan.

Purple était sur une séquence chaude dans laquelle Machine Head et son prédécesseur Fireball avaient dépassé le classement britannique, mais comme souvent avec les albums live, il y avait moins de gloire dans les charts cette fois. L’album a fait ses débuts au Royaume-Uni la première semaine de 1973 au n ° 16, alors qu’une compilation de divers artistes appelée Twenty All Time Hits of the 50s continuait au n ° 1. En fait, les quatre premiers sur ce graphique étaient toutes des compilations. Seul Slade a donné au Top 10 une saveur rock avec leur Slayed? album.

Toujours couper la moutarde

«Made in Japan est le monstre métallique définitif de Purple, une exécution remplie d’étincelles», a écrit Rolling Stone. «Deep Purple peut toujours couper la moutarde en concert.» Le n ° 16 s’est avéré être la position de pointe pour l’album Purple, qui a néanmoins dominé les charts en Allemagne, en Autriche et au Canada. Sa performance plus modeste au Royaume-Uni contrastait également fortement avec sa fortune américaine. Il a grimpé au n ° 6 là-bas, remportant l’or en deux mois et le platine en 1986. Purple n’avait jamais été aussi haut dans le classement des albums américains, et ne l’a plus jamais été.

