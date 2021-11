VIOLET FONCÉle prochain effort de studio sera un album de reprises intitulé « Se tourner vers le crime ». Dû le 26 novembre via oreilleMUSIQUE, le LP contiendra VIOLET FONCÉles versions de grands classiques du rock et de joyaux musicaux, y compris des chansons enregistrées à l’origine par Bob Dylan, FLEETWOOD MAC, Bob Seger, CRÈME et LES OISEAUX — soigneusement choisis par chaque membre du groupe.

Produit par Bob Ezrin, « Se tourner vers le crime » arrive seulement 15 mois après « Wouh! », VIOLET FONCÉLe 21e album studio de , qui a été acclamé par les critiques qui ont loué la force créative d’un groupe qui continue d’évoluer à chaque sortie, et les palmarès prestigieux (troisième consécutif n ° 1 en Allemagne, n ° 4 au Royaume-Uni et en tête des États-Unis Palmarès des albums indépendants et des albums de musique dure).

Le clip officiel du dernier single, « Rockin’ Pneumonia et la grippe Boogie Woogie » — écrit et enregistré à l’origine par Huey « Piano » Smith – peut être vu ci-dessous.

VIOLET FONCÉ claviériste Don Airey a commenté: « Je suis censé dire que c’est une chanson que j’ai toujours voulu faire depuis que je suis enfant, mais en même temps c’était assez nouveau pour moi. Je ne connaissais pas très bien l’original, mais je savais Professeur Cheveux Longs, qui est celle qui a inspiré mon arrangement. J’adore tout ça, ce style de jeu de piano… Très, très difficile à reproduire. C’était un peu un défi. Et quand c’est revenu des autres membres du groupe avec toute cette autre musique dessus, j’ai juste pensé : ‘Wow, ça a marché. Quel arrangement insensé.' »

« Se tourner vers le crime » liste des pistes :

01. 7 et 7 est (AMOUR)



02. La pneumonie rock et la grippe Boogie Woogie (Huey « Piano » Smith)



03. Tant pis (FLEETWOOD MAC)



04. Jenny fait un tour ! (MITCH RYDER & LES ROUES DETROIT)



05. Regarder la rivière couler (Bob Dylan)



06. Laissez le bon temps rouler (Ray Charles et Quincy Jones)



07. Poulet Dixie (PETIT FAIT)



08. Formes des choses (LES OISEAU DE BORD)



09. La bataille de la Nouvelle-Orléans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)



dix. Lucifer (SYSTÈME BOB SEGER)



11. Chambre Blanche (CRÈME)



12. Pris en flagrant délit [Medley: Going Down / Green Onions / Hot ‘Lanta / Dazed And Confused / Gimme Some Lovin’]

En décembre dernier, VIOLET FONCÉ bassiste Roger Glover révélé lors d’une rencontre virtuelle avec un fan finlandais Anssi Herkkola que le groupe prévoyait d’entrer en studio en 2021 pour commencer à travailler sur un autre album. Parlant de la façon dont lui et les autres membres de VIOLET ont passé leur temps d’arrêt du coronavirus, Roger a déclaré: « Toute cette situation COVID a signifié que nous ne pouvons pas tourner. Nous nous tournons les pouces, vraiment, depuis plus d’un an, et l’idée était de revenir éventuellement et de faire un autre album. Et donc nous sommes juste C’est tellement rapide après que nous ayons fait le dernier album, [and] peut-être que cela gâchera les choses, mais nous allons essayer de faire un autre album à un moment donné l’année prochaine. Nous expérimentons des trucs. »

VIOLET FONCÉle dernier album de , « Wouh! », est sorti en août 2020 via oreilleMUSIQUE. Le LP a de nouveau été dirigé par le producteur canadien Bob Ezrin (EMBRASSER, FLOYD ROSE, ALICE COOPER), qui a également travaillé sur les deux précédents albums studio du groupe, 2017’s « Infini » et 2013 « Maintenant quoi?! »

Gantier a parlé à Den Of Geek de la VIOLET processus d’écriture de chansons : « Toutes nos chansons viennent du jam. Nous n’écrivons pas réellement de chansons, elles évoluent simplement au fur et à mesure que nous jouons. La première session d’écriture est généralement très amusante. une pause pour les écouter, et déterminer ceux sur lesquels nous voulons vraiment travailler, et c’est la deuxième session d’écriture. Et puis nous allons en studio et les enregistrons, mais à ce stade, nous avons rarement fini les voix ou les paroles. C’est généralement lorsque l’album a été entièrement enregistré instrumentalement que [singer] Ian Gillan et je pars seul quelque part pendant quelques semaines et nous écrivons les mots. Parfois il écrit tout seul, parfois j’écris le mien. Parfois, nous écrivons ensemble. Et c’est comme ça que ça sort.

Il a ajouté : « Vous n’allez pas dans un VIOLET session avec quelque chose comme une chanson finie. Vous partez avec une idée, et nous y travaillons tous ensemble. Ce doit être un collectif. C’est le but du groupe, c’est un collectif. Ainsi, une personne ne pouvait pas écrire un VIOLET FONCÉ chanson. Cela nous prend cinq.

« Nous l’avons toujours fait de cette façon. C’est une façon étrange d’écrire des chansons, je sais. La plupart des gens écrivent les chansons avant d’aller en studio, nous les écrivons après avoir été en studio. Mais c’était comme ça en 69 quand j’ai rejoint le groupe. C’est toujours pareil depuis. »

Dans le repaire de geek entretien, Gantier dit aussi que VIOLET FONCÉ a « toujours » été un groupe démocratique. « C’était juste à partir du moment où j’ai rejoint le groupe pour la première fois », a-t-il expliqué. « Nous avons décidé que quiconque écrivait une idée particulière, nous partageons tous, car nous contribuons tous. La façon dont nous jouons fait presque autant partie du processus d’écriture que le riff ou les paroles. Nous avons donc tous tout partagé. Ça ne dure pas comme ça. Quand j’ai quitté le groupe, et Gillan a quitté le groupe, ça a changé. Il a changé jusqu’à quand Steve Morse rejoint. Lorsque Steve Morse rejoint, nous avons dit, ‘Bon, partageons tout.’ Ça enlève le stress, ça enlève l’ego, ça enlève la jalousie, ça enlève les mauvaises ondes. Et je pense que nous partageons tous et nous écrivons tous pour cela. Nous travaillons tous nos bits. C’est ainsi que nous procédons, et c’est un groupe démocratique. »