Deep Rock Galactic dépasse les 3 millions de ventes

Le jeu de tir coopératif Deep Rock Galactic s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires depuis son lancement en 2018.

C’est selon le développeur Ghost Ship Games, qui a également révélé que le titre avait atteint un nouveau pic d’utilisateurs simultanés de 40 000 sur Steam et Xbox. Cela s’ajoute au chiffre record d’utilisateurs actifs quotidiens de 233 000 le 7 novembre.

« Lorsque nous avons lancé l’accès anticipé au début de 2018, nous n’aurions pas soupçonné que nous aurions atteint de nouveaux pics de CCU et de ventes à la fin de 2021 ! » Le PDG et co-fondateur de Ghost Ship, Søren Lundgaard, a déclaré.

« Nous avons toujours développé Deep Rock Galactic aux côtés de notre communauté, et le nouveau Performance Pass visait carrément à leur donner plus de façons de jouer, pendant une période plus longue, nous sommes donc ravis que cela ait également abouti à une étape aussi importante pour nous. »

Le PDG de l’éditeur Coffee Stain Albert Säfström a ajouté : « La façon dont Ghost Ship Games fonctionne est remarquable. Cela a été un plaisir ininterrompu de les rejoindre dans ce voyage jusqu’à présent, et de l’avis de tous, nous sommes loin d’avoir terminé. Le passage aux saisons semble avoir trouvé un écho chez nos joueurs, et la communauté nouvellement élargie a tellement plus à espérer. »

En janvier de cette année, Deep Rock Galactic a dépassé les deux millions de ventes. Le titre a été lancé en Early Access sur Steam en février 2018 avec une version 1.0 à venir en mai 2020.

Nous avons rencontré Ghost Ship avant le lancement de l’accès anticipé pour discuter de Deep Rock Galactic et du marché des jeux de tir en coopération.

