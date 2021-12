Deep Rock Galactic pour obtenir de nouvelles fonctionnalités PS5

Deep Rock Galactique fera ses débuts sur PlayStation Plus le mois prochain et ornera les consoles de Sony pour la première fois, et avec elle des fonctionnalités exclusives pour les joueurs PS5 tournant autour de la fonctionnalité du contrôleur DualSense.

Déjà un succès sur PC et Xbox, la version PS5 comportera quelques subtilités que seul le contrôleur DualSense peut fournir. Le pavé tactile peut être utilisé pour contrôler le Terrain Scanner, et le haut-parleur intégré sera utilisé pour que les personnages vous disent les ordres comme si vous leur parliez par radio. Le jeu arrivera également sur PS4, mais sans les fonctionnalités DualSense.

La nouvelle génération de jeux PlayStation Plus sera disponible le 4 janvier et Deep Rock Galactic sera rejoint par Persona 5 Strikers et Dirt 5. Évidemment, pour utiliser ces jeux gratuits, vous devrez avoir un abonnement PlayStation Plus et les télécharger dans le délai imparti avant qu’ils ne repartent. Mortal Shell, Lego DC Super-Villains et Godfall: Challenger Edition, les jeux de décembre, subiront bientôt ce sort, alors saisissez-les aussi tant que vous le pouvez.

Notre examen de Deep Rock Galactic a révélé que le jeu était plein d’une profondeur surprenante et d’une merveilleuse caractérisation, et il n’a fait que s’étoffer à mesure que le jeu était en direct depuis ses racines d’accès anticipé. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer.

Deep Rock Galactic est désormais disponible sur Xbox One et PC et sera disponible sur PS4 et PS5 le 4 janvier. Les membres PlayStation Plus peuvent télécharger le jeu gratuitement tout le mois.