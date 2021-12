Deep Silver dévoile l’illustration de l’affiche de Chorus

Deep Silver a annoncé un partenariat avec PosterSpy pour créer six œuvres d’art uniques inspirées d’affiches pour son dernier jeu, le jeu de tir spatial Refrain. Chacune des six pièces est créée par un artiste différent et chacune met en vedette le protagoniste Nara.

Les artistes ont été inspirés par la longue et riche histoire de l’imagerie de science-fiction dans chacune de leurs créations, et chacune d’entre elles se distingue merveilleusement les unes des autres.

« En tant qu’illustratrice numérique passionnée par la science-fiction et les affiches alternatives, travailler sur une pièce de Chorus était immédiatement intéressant, et creuser dans son arrière-plan a révélé un trésor de points d’inspiration que j’ai directement intégrés à mon travail », a déclaré Lazare Gvimradze, l’un des artistes mandatés pour créer une pièce pour cette initiative.

« En abordant le concept, j’ai été inspiré par les illustrations de science-fiction rétro décrites dans l’album et la bande dessinée », a expliqué Felix Tindal, un autre artiste du projet.

PosterSpy est « une plate-forme vitrine pour les affichistes du monde entier et abrite certains des meilleurs concepteurs d’affiches alternatifs au monde », et cette spécialisation se retrouve dans les six pièces de cette collection. Chacun est vraiment magnifique.

Vous pouvez voir les six ci-dessous. Essayez de deviner de quoi chacun d’eux s’inspire.

Chorus est un jeu de tir de combat spatial dans le style de X-Wing et Freespace, ainsi qu’une belle surprise de fin d’année pour les fans de jeux. Sherif Saed de VG247 s’est retrouvé « confiant de recommander Chorus en fonction de ses mécanismes et de la quantité de contenu auquel vous avez accès » dans son examen en cours. Si vous aimez les tireurs spatiaux, cela semble certainement être un bon de ceux-là.

Chorus est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia.