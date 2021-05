Deep Soul des Dells indélébiles

L’histoire des stylistes vocaux soul, les Dells, a commencé en 1952, lorsqu’ils ont été formés au lycée de Harvey, dans l’Illinois. Un an plus tard, ils ont fait leurs débuts sur Checker, la filiale d’échecs, mais ce n’est qu’en 1956 qu’ils ont frappé paydirt avec le glorieux «Oh What A Nite». On se souvient ici d’un morceau de leur apogée de la fin des années 1960. Ce fut une décennie qui leur apporta une douzaine d’autres entrées dans les charts R&B, dont deux n ° 1, et un succès considérable dans le crossover pop.

La première version à succès de «Oh What A Nite» et le charmant suivi «Stay In My Corner» étaient sur Vee-Jay. Mais le groupe revient aux échecs en 1966 sous les auspices de son label Cadet, qui sera leur domicile pendant huit ans. Et quelles années ils étaient, y compris la réalisation remarquable de palmarès des palmarès soul avec des remakes de ces deux succès de Vee-Jay.

Juste avant la renaissance de “Oh, What A Night”, comme il était maintenant orthographié, les Dells sont entrés dans le palmarès des singles rythmiques et blues les plus vendus du Billboard le 31 mai 1969 avec quelque chose d’assez inhabituel. C’était un mélange de “I Can Sing A Rainbow” – popularisé par Peggy Lee dans le film de 1955 Pete Kelly’s Blues et couvert par la suite par Andy Williams, Cilla Black et d’autres – et «Love Is Blue».

L’histoire de cette dernière chanson comprenait sa sélection en tant que participation au Concours Eurovision de la chanson du Luxembourg en 1967, chantée par Vicky Leandros comme «L’Amour Est Bleu». Pour mémoire, il a terminé quatrième, l’année où le britannique Sandie Shaw a triomphé avec «Puppet On A String». La chanson a été reprise en tant qu’instrumentale par le chef d’orchestre français Paul Mauriat, qui l’a amenée jusqu’au n ° 1 aux États-Unis.

Top 5 soul et succès transatlantique

«L’Amour Est Bleu» a été anglicisée par le parolier Brian Blackburn, et les Dells lui ont donné leur traitement passionné et profondément émouvant dans le cadre de leur mélange de cadets. “I Can Sing A Rainbow / Love Is Blue” est entré dans le classement R&B au n ° 28, culminant au n ° 5 et leur donnant un hit pop n ° 22. Cela a également donné au groupe ce qui était, lamentablement, leur seule entrée dans le classement des singles britanniques, atteignant la 15e place cet été-là.

Les années Dells ‘Cadet ont continué à contenir plusieurs autres grands succès, après quoi ils ont enregistré pour Mercury, ABC et d’autres labels, enregistrant leur entrée finale dans les charts en 1992. Intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et au Vocal Group Hall of Fame , les puissants Dells ont finalement raccroché leurs microphones en 2012, au terme de 60 ans de performance inoubliables.

Achetez ou diffusez “I Can Sing A Rainbow / Love Is Blue” sur la compilation True Soul de différents artistes.

Écoutez la liste de lecture de Greatest Soul 45s.