Deep Vision lève 35 millions de dollars en financement de série B

Exfinity Venture Partners, SiliconMotion et Western Digital ont également participé au tour

La société de semi-conducteurs AI Deep Vision a levé 35 millions de dollars dans un tour de financement de série B sursouscrit. Le cycle a été mené par Tiger Global, tandis que les investisseurs existants Exfinity Venture Partners, SiliconMotion et Western Digital ont également rejoint le cycle. Avec ce financement, Deep Vision prévoit d’étendre les capacités de son processeur d’IA et de ses outils logiciels et de soutenir sa clientèle en croissance rapide.

« Cet investissement est une affirmation retentissante des solutions et de l’orientation stratégique de Deep Vision, qui poussent rapidement notre entreprise vers une grande variété d’applications sur nos marchés cibles clés. Nous serons désormais en mesure de renforcer considérablement nos efforts pour continuer à concevoir et à construire la plate-forme d’inférence d’IA la plus économique et la plus économique au monde, ainsi que des outils de développement de logiciels sans faille », a déclaré Ravi Annavajjhala, PDG de Deep Vision.

Deep Vision, lancé en 2014, développe des processeurs d’apprentissage en profondeur spécialisés pour la périphérie. Ses marchés d’application comprennent la vente au détail intelligente, les systèmes de surveillance des conducteurs, la ville intelligente, les drones, l’automatisation d’usine, entre autres. Le processeur AI breveté de la société ARA-1 est connu pour sa capacité à effectuer des analyses vidéo en temps réel. En outre, il fournit également des capacités de traitement du langage naturel (NLP) pour un marché croissant d’applications à commande vocale, a déclaré la société dans un communiqué.

Selon Scott Shleifer, partenaire de Tiger Global, la société est positionnée pour une longue piste d’avenir, avec un processeur d’IA unique qui combine un logiciel innovant et une architecture de silicium pour l’informatique de pointe.

« L’une des principales thèses de financement d’Exfinity Venture Partners est de soutenir les entreprises qui tirent parti des compétences et de l’échelle dans le fertile corridor technologique indo-américain, en particulier dans le domaine des technologies profondes dès les premiers stades. Deep Vision en est la preuve, car leur exécution démontre le potentiel des concepteurs indiens de puces à semi-conducteurs dans la construction de puces de silicium AI de pointe et d’accélérer la voie de l’Inde pour atteindre l’autonomie dans la fabrication de puces et l’écosystème émergent des semi-conducteurs », Chinnu Senthilkumar, partenaire général et CTO, Exfinity Venture Partners, a déclaré.

Lire aussi : HomeLane dévoile une campagne de mèmes mettant en vedette MS Dhoni

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.