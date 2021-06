Deep Water: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le film Ben Affleck et Ana De Armas

in

Deep Water est le retour tant attendu d’Adrian Lyne à la réalisation après une absence de 20 ans

Mesdames et messieurs, Adrian Lyne est de retour ! En 2022, 20 années entières après la sortie de Unfaithful, une critique mitigée de 2002, le réalisateur de Fatal Attraction, Flashdance, 9 1/2 Weeks, Jacob’s Ladder et Indecent Proposal revient avec un autre thriller érotique.

Autrefois un incontournable du cinéma des années 80 et 90, l’absence d’Adrian Lyne du grand écran pendant des décennies est perceptible à une époque cinématographique qui s’est éloignée des drames pour adultes à budget moyen au profit de superproductions à gros budget. Hollywood n’est plus ce qu’elle était, ce qui pourrait expliquer pourquoi Lyne a mis si longtemps à se remettre dans le fauteuil du réalisateur. Alors que le cinéaste est enfin revenu, il est possible qu’il s’agisse du chant du cygne du réalisateur de 80 ans. S’il s’agit bien de son dernier film, espérons qu’il termine sa carrière en beauté !