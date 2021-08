Deepak Fertilizers PAT augmente de 7,8% au premier trimestre

in

L’entreprise avait reçu du gouvernement l’approbation d’une subvention basée sur les éléments nutritifs pour des qualités spécifiques à la culture, qui seraient introduites lors de la prochaine saison de rabi. (Image représentative)

Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation (DFPC) a enregistré une croissance de 7,8 % en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 131 crore et une croissance de 37 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires à Rs 1 902 crore au cours du trimestre de juin.

Les revenus de l’activité chimique ont augmenté de 15,6% à Rs 906 crore avec des marges de segment de 19% tandis que les revenus des engrais ont augmenté de 66,6% à Rs 994 crore avec des marges de 19%. La société a déclaré que les coûts financiers avaient été réduits de 22% en glissement annuel en raison d’une meilleure gestion du fonds de roulement et d’une réduction continue de la dette à court terme. Sa dette nette a chuté de Rs 240 crore.

Sailesh C Mehta, CMD, DFPC, a déclaré que malgré les défis persistants posés par la deuxième vague de Covid-19, la société a maintenu une trajectoire de croissance régulière de ses performances opérationnelles et commerciales. L’amélioration des recouvrements et une meilleure gestion des stocks ont permis une réduction substantielle de la position de la dette nette à la fin du premier trimestre de l’exercice 22, a déclaré Mehta.

L’entreprise avait reçu du gouvernement l’approbation d’une subvention basée sur les éléments nutritifs pour des qualités spécifiques à la culture, qui seraient introduites lors de la prochaine saison de rabi. La société a déclaré avoir atteint la production trimestrielle d’ANP et de NPK la plus élevée jamais enregistrée.

