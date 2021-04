Deepika Bhan rejoint Tata Consumer Products en tant que présidente, aliments emballés

Elle a également travaillé avec PepsiCo et Tata Motors dans le passé

Tata Consumer Products (TCP) a annoncé la nomination de Deepika Bhan en tant que nouveau président de la société, aliments emballés, Inde, à compter du 27 avril 2021. «Nous sommes ravis d’accueillir Deepika à bord pour diriger notre portefeuille d’aliments. Nous aspirons à développer cette activité grâce à l’agilité, l’innovation et le renforcement de nos marques, et Deepika nous guidera dans cette phase de croissance passionnante », a déclaré Sunil D’Souza, directeur général et chef de la direction de Tata Consumer Products.

Bhan rejoint TCP après avoir quitté Hindustan Unilever où elle était directrice de la marque mondiale, soins capillaires pour l’Asie du Sud. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes dans les domaines de la vente, du marketing client, des médias, de la marque et des catégories / P&L, au cours desquels elle a dirigé de grandes équipes de marques et de portefeuilles. Elle a également travaillé avec PepsiCo et Tata Motors.

«J’ai hâte de faire partie de ce voyage alors que nous construisons l’activité alimentaire sur la base de la forte position de leader et des marques emblématiques que l’entreprise a créées. Je suis particulièrement heureuse de faire partie du groupe Tata, une organisation qui est dirigée par des objectifs et fondée sur des valeurs fortes », a déclaré Bhan à propos de son nouveau rôle.

Tata Consumer Products Limited est une société spécialisée dans les produits de consommation réunissant les principaux intérêts du groupe Tata dans le secteur de l’alimentation et des boissons sous un même toit. Le portefeuille de produits de la société comprend du thé, du café, de l’eau, du sel, des légumineuses, des épices, des plats prêts à cuire, des céréales pour le petit-déjeuner, des collations et des mini-repas. Les principales marques de boissons de Tata Consumer Products comprennent Tata Tea, Tetley, Eight O’Clock Coffee, Tata Coffee Grand, Himalayan Natural Mineral Water, Tata Water Plus et Tata Gluco Plus. Son portefeuille d’aliments comprend des marques telles que Tata Salt, Tata Sampann et Soulfull. En Inde, Tata Consumer Products a une portée de plus de 200 millions de foyers. L’entreprise a un chiffre d’affaires annuel de Rs. 10 000 crore avec des opérations en Inde et sur les marchés internationaux.

Lire aussi: L&K Saatchi & Saatchi nomme Namit Prasad au poste de vice-président senior, planification

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.