Deepika Padukone annonce une initiative pour soutenir la santé mentale des travailleurs de première ligne

Deepika est ambassadrice de la marque pour la Société indienne de psychiatrie et a reçu le Crystal Award du Forum économique mondial en 2020. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

La star de Bollywood Deepika Padukone a annoncé le lancement de Frontline Assist, une initiative visant à fournir une aide financière pour soutenir la santé mentale des travailleurs de première ligne du pays. L’acteur a annoncé sur Instagram que The Live Love Laugh Foundation, son organisation de santé mentale, dirigera tous les revenus de la vente de The Deepika Padukone Closet vers le centre de bien-être dédié à Covid-19 de l’ONG Sangath.

Elle a écrit que les travailleurs de première ligne avaient été l’épine dorsale de l’Inde pendant la pandémie, ajoutant qu’elle comprenait l’importance du bien-être émotionnel, ayant eu ses propres luttes contre la maladie mentale. Elle a également exprimé sa gratitude de pouvoir contribuer à la santé mentale des travailleurs de première ligne avec Frontline Assist. Elle a ensuite déclaré que le produit de The Deepika Padukone Closet serait destiné à soutenir la santé mentale des travailleurs de première ligne, qu’elle a qualifiés de véritables héros du pays, par le biais du partenariat Sangath.

L’acteur avait précédemment partagé sur Instagram un nombre vérifié de lignes d’assistance en santé mentale, écrivant que tout le monde devrait se rappeler de veiller à son bien-être émotionnel pendant la crise actuelle (deuxième vague de Covid-19) alors que des millions de personnes s’efforçaient de rester à flot.

L’acteur a eu une histoire personnelle avec la santé mentale, annonçant dans une interview de 2015 qu’elle avait surmonté la dépression. Elle a lancé la Live Love Laugh Foundation en octobre de la même année pour sensibiliser à la santé mentale. En 2016, elle a lancé une campagne More Than Just Sad pour aider les médecins généralistes à traiter les patients souffrant de dépression ou d’anxiété. La fondation s’est également associée à l’organisation AASRA et à Facebook et a lancé des outils multilingues et des ressources éducatives sur Facebook pour soutenir les personnes ayant des tendances suicidaires. Elle est ambassadrice de la marque pour la Société indienne de psychiatrie. Elle a reçu le Crystal Award du Forum économique mondial en 2020 pour ses efforts de sensibilisation à la santé mentale.

