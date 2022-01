Deepika Padukone partage comment elle a fait face à Covid-10; révèle était « méconnaissable » et « l’esprit ne fonctionnait pas »

Au cours de la première vague, Deepika a été enfermée en auto-quarantaine avec Ranveer Singh, mais au cours de la deuxième vague, lorsqu’elle est allée rencontrer sa famille à Bangalore, elle s’est sentie malade avec tous.

Cela fait deux ans que le nouveau coronavirus a détruit toutes nos vies, y compris les stars. La première vague a été difficile car on faisait face à la nouvelle normalité et aux menaces de contracter le virus, la deuxième vague a été encore plus fatale, beaucoup ont été touchés et ont fait de nombreuses victimes. Plusieurs célébrités ont été testées positives et Deepika Padukone en faisait partie.

Au cours de la première vague, Deepika a été enfermée en auto-quarantaine avec Ranveer Singh, mais au cours de la deuxième vague, lorsqu’elle est allée rencontrer sa famille à Bangalore, elle s’est sentie malade avec tous. Son père Prakash Padukone a également été admis à l’hôpital.

L’actrice qui attend la sortie de Gehraiyaan avec Siddhant Chaturvedi dans une récente interview avec le critique de cinéma Anupama Chopra a longuement évoqué son expérience avec le Covid. Elle a dit qu’elle avait été mise sous stéroïdes et que l’expérience l’avait rendue méconnaissable. Elle a été affectée à la fois sur le plan de la santé et sur le plan mental et a dû s’absenter du travail pendant deux mois pour se remettre d’aplomb et reprendre le dessus.

Parlant davantage de sa vie après Covid, Deepika a déclaré que son esprit ne fonctionnait pas et que la phase était très difficile à gérer.

Au cours de la première vague, Deepika a publié plusieurs mises à jour sur les réseaux sociaux sur la façon dont elle et Ranveer s’adaptent au verrouillage. De l’entraînement ensemble à l’essai de nouvelles recettes, Deepika et Ranveer ont profité au maximum du temps.

L’événement de lancement de la méga bande-annonce de Gehraiyaan qui était prévu pour son anniversaire aujourd’hui a été annulé après que Mumbai a fait face à une augmentation des cas de Covid ces derniers temps et que Deepika a été vue en train de s’envoler pour les Maldives avec son mari pour passer son anniversaire. Ranveer a récemment partagé un post où l’actrice a été vue en train d’imiter son dialogue dans le récent « 83 ».

Côté travail, Deepika sera ensuite vu dans plusieurs autres films comme » Pathan » de Shah Rukh Khan, » Fighter » de Siddharth Anand avec Hrithik Roshan, le remake de » The Intern » avec la co-star de Piku Amitabh Bachchan et le prochain de Nag Ashwin avec Prabhas.

