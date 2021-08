Déesse bénie ! Yanet García se révèle être la plus coquette

in

Déesse bénie ! Yanet García est la plus coquette | Instagram

La belle ancienne météorologue Yanet García a réussi à faire soupirer des millions d’internautes avec une seule photo où elle a encore une fois montré sa silhouette unique et parfaite qui a été travaillée avec tous ses efforts.

La conducteur La Mexicaine Yanet García a voulu montrer son amour-propre avec une photo où elle est sans vêtements.

La Monterrey Yanet García, a encore une fois réussi à capter l’attention du public sur les différents réseaux sociaux après avoir partagé une photo sur laquelle il était vu “topless”.

C’est ainsi que démontrant son ” amour-propre “, la ” fille de la météo ” a partagé sur son compte Instagram officiel une photo sur laquelle elle est vue vêtue d’un short en jean ouvert et son torse complètement découvert, tout en ne couvrant sa poitrine qu’avec l’aide de vos mains.

Aimez-vous”, a écrit Garcia.

Comme prévu, cette photographie a rapidement attiré l’attention de ses abonnés et avec un seul jour de partage, elle a jusqu’à présent plus de 590 000 likes et des commentaires sans fin.

D’autre part, depuis quelques années, la célèbre influenceuse mexicaine Yanet García est une tendance sur tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

Et c’est qu’il partage constamment un contenu assez niveau où il se vante de sa grande silhouette et motive également tous ses admirateurs.

Faisant un peu d’histoire, il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à fournir des conseils sur les routines de santé et de remise en forme pour ses plus de 13 millions de fans.

Il y partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

En plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle Mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé “Sharknado 5: Global Swarming”.

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée “Bellezonismo”.