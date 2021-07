Déesse de la nature, Maribel Guardia dans un joli palais | INSTAGRAM

Après tant de mois passés à pratiquer le mannequinat à l’intérieur devant le Appareils photo la beau chauffeur Maribel Guardia a atteint un niveau pratiquement inaccessible.

C’est vrai et cette fois, nous allons vous montrer pourquoi nous disons qu’il s’agit d’une publication qu’il a récemment réalisée dans son Instagram officiel, dans laquelle nous avons pu apprécier une Jolie photo dans lequel le chanteur apparaît également vêtu d’un beau palazo avec une impression de nature c’est donc devenu un déesse pour tous les fans qui sont venus le voir.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Maribel en fait la promotion ensemble vêtements et bien d’autres qui viennent chez elle par colis à cette occasion, elle l’a combiné avec des chaussons respectifs, de larges boucles d’oreilles, une ceinture et bien sûr cette attitude positive qui la caractérise.

Jusqu’à présent, la photographie a réussi à atteindre plus de 20 000 likes en quelques heures seulement, nous pouvons donc voir la grande attention qu’elle suscite et combien vos abonnés sont là pour la soutenir dans tout ce qu’elle télécharge.

est voir fait partie d’un nouveau magasin qui choisit Maribel comme ambassadeur officiel en leur envoyant son produits afin que plus de gens puissent apprendre à les connaître pour s’y intéresser pour les consommer dans le boutique en ligne.

Cette activité de influenceur Cela lui a permis de rester chez lui et de changer les caméras de télévision pour un excellent professionnel qui se charge désormais de la capter depuis son domicile, où il ne cherche que les meilleurs arrière-plans et les meilleurs angles pour créer du divertissement pour son public.

De plus, dans ses histoires, il a également exercé un peu son influence en partageant certaines entreprises qui vendent des masques faciaux à la mode au cas où vous auriez besoin de quitter votre maison et que vous ne vouliez pas vous voir car tout le monde pourrait être une excellente option.

Il nous a aussi montré qu’il faisait le tour des États-Unis grâce aux événements qu’il y a et surtout il nous a montré quelques clichés de San Francisco dans lesquels on pouvait voir des ponts incroyables qui traversent l’océan, des vidéos très intéressantes .

De plus, il a également mis en ligne une photo incroyable avec 1 cheval que vous ne pouvez pas manquer et que nous aborderons bientôt dans une autre note au cas où vous seriez intéressé à en savoir beaucoup plus sur cette belle femme qui n’arrête pas de montrer que 62 ans ne sont qu’un nombre .

Restez dans Show News où nous continuerons à vous raconter toutes les nouvelles, curiosités, informations intéressantes et bien sûr les photographies les plus coquettes de Maribel Guardia, qui n’arrête pas de choyer tout ce public qui l’adore et qui aime la voir si heureuse et faite avec ces nouvelles activités, il le fait dans le confort et la sécurité de son manoir.