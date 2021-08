Déesse dorée, Kylie Jenner fait de la peinture corporelle et a fière allure | INSTAGRAM

Jusqu’à présent, il y a plus de 11 millions de personnes qui ont apprécié la photographie que nous allons aborder aujourd’hui, l’une des belles maquette, femme d’affaires Oui socialite mondain Kylie Jenner qui a fait une peinture corporelle qui la rendait incroyable.

C’est un très coquette dans lequel on a pu voir comment la sœur cadette des Kardashian a peint le peau de d’or et modèle devant la caméra pour faire l’annonce de la Nouveaux produits vous lancez dans votre marque pour Kylie Cosmétiques, qui a déjà plus de portée dans le monde.

Il célébrait également qu’il n’y a pas de une semaine pour son date d’anniversaire Elle aura donc le thème de l’or comme thème principal de sa collection et elle sera lancée le 10 août, c’est le cas, ce mois-ci. Ces produits seront accompagnés de surligneurs et d’autres crèmes qui feront briller votre peau et vous feront paraître splendide comme elle dans toutes ses vidéos et photos.

Sur la photo, nous la voyons peinte en or, tenant ses breloques avec ses bras et avec l’un de ses looks les plus conquérants, ne portant que la partie inférieure d’un maillot de bain qui l’a fait courbes et ses détails seront encore plus beaux à la caméra.

Il ne fait aucun doute que Kylie Jenner est l’une des plus grandes dans le monde du divertissement et a montré qu’elle avait également le bois pour une femme d’affaires réalisant ses rêves d’atteindre la plupart des pays du monde avec son maquillage qui cherche à aider les gens à se sentir mieux maintenant. regardez mieux aussi.

Il faut se rappeler que plus tôt dans l’un des derniers chapitres de L’incroyable famille Kardashian, la belle mannequin a révélé qu’avant elle était assez traumatisée avec ses lèvres que c’était une partie de sa silhouette qu’elle n’aimait pas tellement et qu’elle était cherchant à s’améliorer d’une manière ou d’une autre, j’ai commencé à adorer les rouges à lèvres.

C’est peut-être ainsi qu’est né son amour pour le maquillage et son rêve d’avoir un jour sa propre marque de ce même quelque chose qui aujourd’hui a déjà été réalisé et qui a montré qu’il est l’un des meilleurs au monde à le faire en prenant grand soin de la présentation de leurs produits la façon dont les promotions et bien sûr leurs réseaux sociaux accompagnés de photos attrayantes comme celle-ci que nous avons vue.

Dans Show News, nous continuerons de veiller à ne vous proposer que le meilleur contenu de Kylie Jenner ainsi que ses croquettes et ses photos attrayantes, ses vidéos et les annonces qu’elle fait à propos de sa nouvelle collection, qui est d’ailleurs végétalienne et ne cherche pas de nuire à n’importe quel animal.