Deezer acquiert une « participation minoritaire » dans la plate-forme de diffusion en direct avec billets Driift

Deezer, le service de streaming appartenant à Access Industries, a officiellement acquis une « participation minoritaire » dans la plate-forme de diffusion en direct Driift.

Deezer, dont le siège est à Paris, a annoncé ce matin son investissement dans Driift, via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News. Ce communiqué ne divulgue pas les détails financiers de l’accord, mais un responsable de Deezer a confirmé à DMN que la transaction impliquait une « participation minoritaire » dans Driift. La plate-forme est arrivée sur les lieux en août 2020, car la plupart des événements de musique en direct en personne sont restés suspendus en raison des mesures de verrouillage COVID-19 et des interdictions de grand rassemblement.

Driift, dont le siège social est au Royaume-Uni – qui dit avoir vendu au nord de 600 000 billets pour ses diffusions en direct – a l’intention « d’accélérer sa croissance et de construire une position de leader dans la diffusion de musique en direct interactive de nouvelle génération », selon le texte. Et Deezer, qui a soutenu la plateforme de concerts en direct Dreamstage début mai, s’attend à « tirer parti de sa technologie et de son expertise pour soutenir activement la croissance future de Driift, y compris le déploiement de nouveaux produits et offres ».

Driift a accueilli des émissions en direct de Sheryl Crow, Kylie Minogue et Andrea Bocelli, pour n’en nommer que quelques-unes, en plus de s’associer à des événements tels que Glastonbury. Dans le cadre de ce dernier accord, la plate-forme de diffusion en direct vieille d’environ un an – dont la majorité appartient à ATC Management, avec une participation minoritaire détenue par Beggars Group – » a conceptualisé, créé et produit l’événement innovant » Live At Worthy Farm « .

Reconnaissant l’accord d’investissement dans des déclarations, les dirigeants de Deezer et de Driift ont souligné leurs visions ambitieuses du potentiel à long terme de la diffusion en direct, même au milieu du retour continu des concerts traditionnels et des festivals de musique.

« Le streaming en direct est une industrie en croissance rapide qui redéfinit la façon dont les fans interagissent avec leur musique préférée », a déclaré Jeronimo Folgueira, PDG de Deezer. « Des entreprises comme Driift aident les artistes à toucher des gens du monde entier pour générer de nouvelles sources de revenus. Deezer est un innovateur de l’industrie musicale depuis le tout début. Notre investissement dans Driift est la prochaine étape de notre expansion dans cet espace passionnant et en croissance rapide. »

« Nous sommes ravis d’avoir reçu l’investissement d’un acteur mondial tel que Deezer », a ajouté le PDG de Driift, Ric Salmon, qui est également partenaire et directeur d’ATC Management. « L’investissement met en évidence la valeur de l’offre de Driift et confirme que la diffusion en direct sera une nouvelle composante majeure de l’industrie de la musique à l’avenir. »

Comme mentionné, toutes sortes de services de diffusion en direct ont fait leurs débuts en 2020, avec des startups, notamment la plate-forme de monétisation en direct Maestro, Moment House, Mandolin et la société de concerts virtuels Wave ayant terminé des tours de financement de plusieurs millions de dollars l’année dernière. (Warner Music d’Access Industries est devenu un investisseur de Wave en mai 2021.)

2021, pour sa part, a vu Universal Music s’associer à l’agence BTS pour lancer un service de diffusion en direct, tandis que Live Nation a acquis une participation majoritaire dans le joueur de diffusion en direct avec billet Veeps – avant d’installer des équipements de diffusion en direct dans plus de 60 de ses sites. Enfin, LiveControl a levé 30 millions de dollars fin juillet, à peu près au même moment où la société de technologie musicale VNUE a annoncé son intention d’acquérir la plate-forme de diffusion en direct StageIt.