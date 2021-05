Deezer annonce l’intégration native du HomePod – y compris la lecture HiFi

Deezer prend désormais en charge l’intégration HomePod native avec prise en charge de la lecture HiFi sans perte.

L’API permettant aux autres services de streaming de musique de tirer parti du HomePod a été lancée avec iOS 14.3 l’année dernière. Pandora a été le premier service à annoncer l’intégration native de HomePod après le déploiement de ces API. Spotify n’a pas encore adopté l’API pour l’intégration native de HomePod – et maintenant Deezer l’a battu à bout.

Les utilisateurs pourront configurer Deezer comme service de musique par défaut sur le HomePod mini. Vous pouvez demander au HomePod de lire des chansons, des albums et des listes de lecture qui utiliseront Deezer pour la musique. Deezer dit que le HomePod prend même en charge le streaming sans perte de haute qualité si vous êtes un abonné Deezer HiFi. Cette intégration ne fonctionne que pour la musique, pas pour les podcasts Deezer.

Spotify est responsable de l’ouverture par Apple de l’API du HomePod aux services tiers. C’est après que Spotify a déposé une plainte auprès de l’Union européenne en 2017 au sujet de ce qu’elle appelait les avantages injustes d’Apple. Apple n’a pas à céder 30% de ses revenus d’abonnement à un autre tiers. Il a également bénéficié d’un accès exclusif à ses accessoires HomePod jusqu’à ce que Spotify dépose cette plainte.

Spotify a accusé Apple de «bloquer régulièrement les mises à niveau améliorant l’expérience» pour se verrouiller, ainsi que ses concurrents, hors de Siri, HomePod et Apple Watch. Spotify dit qu’il a essayé de soumettre une application Spotify Watch en 2015, mais l’application a été bloquée par Apple et n’a jamais été publiée. Apple n’a jamais expliqué pourquoi une application Spotify pour Apple Watch serait bloquée.

La dispute avec Spotify sur ce qui est juste et ce qui ne l’est pas a entraîné plusieurs changements dans le modèle commercial d’Apple. La taxe Apple de 30% est désormais réduite à 15% pour les développeurs qui gagnent moins d’un million. Tout développeur qui réalise plus d’un million de revenus bruts par an est toujours soumis à la part des revenus de 30%, y compris Spotify.

Ces changements dans le modèle commercial d’Apple ont permis à d’autres services de musique comme Pandora et Deezer de profiter. Vous pouvez maintenant demander à Siri de lire votre musique préférée via Deezer. Tidal n’a pas encore adopté l’intégration de HomePod, mais cela pourrait venir bientôt avec sa nouvelle propriété.

Deezer explore de nombreuses nouvelles façons d’augmenter la fidélisation de ses utilisateurs. Il s’est associé à un fabricant d’écouteurs pour créer des écouteurs USB-C qui préinstallent Deezer sur les appareils Samsung. C’est important car Spotify a conclu un accord avec Samsung pour devenir le lecteur de musique par défaut sur ses appareils. Deezer contourne cela en s’associant à un fabricant d’accessoires et en offrant trois mois de service gratuits.

