Deezer bat Spotify sur le coup de poing lors de l’écoute hors ligne de l’Apple Watch

Deezer sur Apple Watch prend désormais en charge la lecture hors ligne, battant Spotify au portable.

L’application Deezer est disponible sur Apple Watch depuis un certain temps, mais vous aviez besoin d’un iPhone couplé. Désormais, les abonnés Deezer payants peuvent télécharger des chansons pour une lecture hors ligne sans avoir besoin d’un téléphone pour les écouter.

Apple Music et Pandora étaient auparavant les deux seules autres applications musicales à prendre en charge la lecture hors ligne. La prise en charge par Deezer de l’écoute hors ligne fait pression sur Spotify pour que les appareils portables soient au centre des préoccupations de l’entreprise. Spotify a révélé qu’il travaillait sur une meilleure application WearOS pendant Google I / O cette semaine – mais il n’a rien dit de son expérience Apple Watch.

Les abonnés Deezer pourront télécharger leurs listes de lecture et leurs listes de lecture créées par Deezer. Vous aurez besoin de suffisamment de stockage sur votre Apple Watch pour contenir les fichiers. La nouvelle fonctionnalité est disponible sur l’Apple Watch Series 3 et au-dessus, exécutant au moins watchOS 6. Deezer travaille dur pour s’assurer que son service est une alternative comparable à Apple Music sur iOS et YouTube Music et Spotify sur Android.

«Lorsque nous avons mis à jour notre nouvelle application Apple Watch, nous voulions que nos utilisateurs aient une expérience sans effort et sans tracas. Les listes de lecture téléchargeables donnent aux fans de musique la tranquillité d’esprit d’écouter à volonté et de profiter de la commodité de l’Apple Watch au poignet », a déclaré Nicolas Pinoteau, directeur des solutions de partenariat chez Deezer.

Comment télécharger Deezer Music sur Apple Watch

Vous pouvez utiliser l’application Deezer sur Apple Watch en tant qu’utilisateur gratuit ou payant. Cependant, les utilisateurs gratuits ne peuvent pas télécharger de musique pour une lecture hors ligne. Vous devrez être un abonné Deezer Premium pour cette fonctionnalité.

Assurez-vous que vous disposez de la dernière application iOS Deezer.Assurez-vous que l’Apple Watch et l’iPhone sont couplés.Sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch et appuyez sur l’onglet Ma montre. Les applications que vous pouvez installer apparaissent dans la section Applications disponibles Faites défiler jusqu’à l’application Deezer et appuyez sur “ Installer ”. Assurez-vous que le curseur est vert sur Afficher l’application sur Apple Watch.

L’application Deezer utilisera la connexion réseau de votre téléphone pour télécharger et transférer les données sur votre montre. Si votre téléphone n’est pas à proximité, la montre gérera le téléchargement si elle est connectée au WiFi ou si elle dispose de sa propre connexion cellulaire.

Les membres de la famille Deezer peuvent également utiliser la nouvelle fonction de lecture hors ligne. Cela signifie que chaque membre de la famille peut se connecter à son Apple Watch et utiliser la lecture hors ligne. Cependant, vous ne pouvez pas changer de profil de la famille Deezer à l’aide de l’interface de la montre.