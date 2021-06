Deezer lance aujourd’hui « Deezer pour les créateurs », une application iOS permettant aux artistes et aux podcasteurs de recevoir les tendances du streaming, les informations sur l’audience, etc.

L’application « Deezer pour les créateurs » veut aider les musiciens et les créateurs de contenu à améliorer leur portée et leurs performances avec des informations et des statistiques personnalisées. Pour la première fois, artistes et podcasteurs auront accès à la même application mobile pour suivre leur contenu musical ou oral.

Les fonctionnalités incluent également une carte partageable qui permet aux artistes de se connecter directement avec les fans. Chaque carte partageable comprend le nom de la liste de lecture dans laquelle l’artiste est présenté. Selon Deezer, les artistes ne seront pas limités aux seules listes de lecture en vedette, car ils auront également accès à des « cartes de piste » partageables. Chaque fois qu’un nouveau morceau est disponible dans les sept premiers jours suivant sa sortie, les artistes pourront partager immédiatement avec les fans, ainsi que publier sur leurs réseaux sociaux

L’application iOS « Deezer pour les créateurs » continuera également d’offrir des fonctionnalités permettant de suivre les performances d’une chanson ou d’une émission, de surveiller les données et les performances de streaming sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, ainsi que des graphiques faciles à lire ventilés par catégories, notamment plate-forme, pays, sexe et meilleures listes de lecture.

« Les données peuvent souvent être accablantes et déroutantes. Notre nouvelle application « Deezer pour les créateurs » décompose tout dans un format facile à lire qui vous aide à planifier votre prochaine étape. Que ce soit pour améliorer vos résultats ou planifier à l’avance votre prochain grand lancement », explique Frédéric Antelme, responsable du contenu chez Deezer.

Outre l’application iOS, les artistes peuvent se connecter sur « Deezer pour les créateurs » sur le bureau. Les internautes peuvent également mettre à jour leur biographie et leurs photos de profil et voir leurs moments forts en streaming.

Récemment, Deezer a mis à jour son application Apple Watch avec la possibilité d’écouter des chansons hors ligne, car il s’agissait de l’un des premiers services de streaming musical à s’intégrer pleinement aux HomePod et HomePod mini.

