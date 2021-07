Deezer lance une chaîne ASMR dédiée pour vous aider à vous détendre

Deezer lance une chaîne ASMR avec des chansons chuchotées originales pour ceux qui « comprennent » l’ASMR.

Deezer a fait appel à des stars comme Alicia Keys, Tom Jones, Ava Max, James Blunt et YUNGBLUD. Chaque artiste transforme l’une de ses chansons en une « session ASMR » en un morceau inédit. Deezer dit que c’est la première fois que quelqu’un paie des artistes mondiaux pour interpréter leur musique au format ASMR.

Qu’est-ce que l’ASMR ?

ASMR est un acronyme qui signifie réponse méridienne sensorielle autonome. C’est un phénomène décrit par des millions de personnes sur Internet comme une sensation de picotement qui commence au sommet de la tête et envoie des picotements le long de la colonne vertébrale. Une variété de sons peut déclencher l’ASMR, ce qui a conduit à une énorme communauté de sons ASMR sur YouTube.

Deezer espère attirer une partie de cette communauté qui se tourne chaque nuit vers YouTube pour les aider à dormir. De nombreuses personnes qui peuvent ressentir l’ASMR deviennent tolérantes à l’égard des vidéos qui déclenchent la réponse – elles doivent rechercher de nouvelles vidéos qui créent la réponse lorsque cela se produit.

Chaîne ASMR Deezer

La chaîne Deezer ASMR comprend plusieurs listes de lecture de stimuli courants. Mais il comporte également cinq chansons originales interprétées par l’artiste original pour aider à invoquer le sentiment de l’ASMR.

Alicia Keys – “Fallin'”James Blunt – “Tu es belle”Tom Jones – “Quoi de neuf Pussycat?”Ava Max – “Kings & Queens”YUNGBLUD – “Parents”

Chacun de ces hits a quelque chose de différent qui aide à invoquer ce sentiment d’ASMR. Alicia Keys livre une interprétation haletante de “Fallin'”, tandis que James Blunt chuchote sa chanson avec la nature en arrière-plan. Deezer dit qu’il veut donner aux utilisateurs le contenu qui les aide à créer ce sentiment de picotement dont beaucoup d’entre eux ont envie.

“Le contenu ASMR devient de plus en plus grand public et Deezer en a vu sa consommation augmenter de 248 % dans le monde depuis le début de 2020”, a déclaré le service de streaming musical à Digital Music News. « Les sessions ASMR donnent aux fans une nouvelle tournure inattendue du genre, mettant en vedette certains des plus grands artistes du monde donnant vie à leurs paroles avec une intensité que vous n’avez jamais entendue auparavant », a déclaré Nigel Harding, vice-président du marketing mondial des artistes chez Deezer.

Les abonnés Deezer HiFi peuvent aller plus loin dans l’expérience de la chaîne ASMR avec la prise en charge de 360 ​​Reality Audio.

L’expérience immersive place tout de la piste, y compris les bruits individuels comme le chuchotement, le tapotement et la respiration, dans différentes positions à l’intérieur d’un espace audio sphérique virtuel à 360 °. Après un sondage auprès de 12 000 personnes, Deezer dit que 63% ont déclaré s’engager avec un contenu ASMR d’une certaine variété. 61% d’entre eux le font une fois par semaine ou plus souvent.