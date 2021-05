Deezer réorganise son application Apple Watch avec une écoute hors ligne

Deezer a annoncé aujourd’hui une expérience repensée sur son application Apple Watch. Le service de diffusion de musique prend désormais en charge l’écoute hors ligne sur la montre, la possibilité de gérer des listes de lecture, etc. Cela vient après que le service a ajouté le support HomePod la semaine dernière.

Utilisateurs Apple Watch: vous pouvez désormais télécharger et gérer vos listes de lecture directement sur votre montre et écouter vos favoris hors ligne! Il y a aussi un tout nouveau look et une toute nouvelle convivialité pour l’application smartwatch qui améliorera votre expérience.

Auparavant, l’application Deezer Apple Watch ne reflétait que ce que l’utilisateur écoutait sur l’iPhone. Désormais, cela fonctionne comme une application autonome, dans laquelle vous pouvez écouter des chansons avec la fonction Flow et utiliser le mode hors ligne.

Voici comment cela fonctionne: différent de l’application Apple Music, dans laquelle vous pouvez rechercher des albums, des listes de lecture et des chansons sur l’application Watch, sur l’application Deezer, vous pouvez écouter vos morceaux préférés récemment lus et utiliser la fonction Flow.

Pour télécharger des chansons, vous devez accéder au «Mode hors ligne» dans l’application sur votre Apple Watch et télécharger les listes de lecture que vous avez déjà. Sur l’application Apple Music, par exemple, pour télécharger des chansons, vous devez utiliser l’application Watch sur l’iPhone et y gérer vos listes de lecture, artistes, albums, etc.

Pour les utilisateurs gratuits de Deezer, ils peuvent profiter de pistes, d’albums et de listes de lecture en mode aléatoire et accéder facilement à la liste des files d’attente sur l’Apple Watch.

Pour l’instant, mis à part l’application Apple Music sur l’Apple Watch, Deezer a l’expérience la plus complète. L’application Spotify pour la montre, par exemple, ne prend pas en charge l’écoute hors ligne. Son application principale ne prend pas non plus en charge l’écoute HiFi, alors que Deezer le fait déjà.

Récemment, la plate-forme de diffusion de musique a également ajouté une prise en charge complète du HomePod, ce qui signifie que vous pouvez ajouter Deezer comme service de musique principal sur le haut-parleur intelligent Apple et demander à Siri de lire des chansons à partir de la plate-forme.

