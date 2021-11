Deezer & RTL Partner pour un service audio totalement intégré

Le service français de streaming musical Deezer a conclu un partenariat avec le diffuseur allemand RTL.

Dans le cadre de ce partenariat, Deezer proposera de la musique, des livres audio et des pièces de radio en tant qu' »extension cross-média de RTL+ ». Les abonnés RTL+ pourront accéder aux fonctionnalités Deezer Premium et aux contenus recommandés. Cela inclut l’accès à la fonctionnalité de bande-son personnalisée de Deezer appelée Flow, à toutes les chaînes, compilations et listes de lecture organisées présentées par les éditeurs Deezer.

Le partenariat de RTL avec Deezer s’inscrit dans une expansion plus large du diffuseur allemand.

RTL triple son investissement dans le contenu à 700 millions de dollars par an pour lancer une plateforme de streaming multiservice. Cela comprend des séries télévisées de RTL, des livres électroniques de Random House, des magazines de Gruner + Jahr et de la musique propulsée par Deezer.

« RTL+ offrira aux utilisateurs une expérience de divertissement intégrée avec tout le contenu qu’ils aiment dans un package transparent », a déclaré Jeronimo Folgueira, PDG de Deezer. « Nous sommes fiers de participer à cette aventure avec RTL et sommes impatients de proposer notre contenu à des millions de consommateurs allemands. Le partenariat avec RTL Deutschland représente la prochaine étape de notre stratégie de croissance B2B.

« Deezer est idéalement positionné pour pouvoir offrir aux marques grand public la flexibilité et la personnalisation dont elles ont besoin. Nous avons l’un des catalogues de musique les plus complets au monde, soutenu par un large éventail de contenus originaux et exclusifs. Nous sommes fiers d’être un partenaire de premier plan pour des marques grand public comme RTL, et toute l’équipe Deezer est impatiente de faire de ce partenariat un succès.

Deezer a travaillé en étroite collaboration avec RTL Deutschland pour assurer une intégration fluide et efficace avec RTL+. Pour y parvenir, notre équipe a développé une toute nouvelle boîte à outils technique, qui comprend de nouvelles API et SDK qui seront utilisés par l’équipe RTL+ lors de la création du service.

L’équipe de Deezer travaille en étroite collaboration avec RTL sur le projet et continuera à soutenir et à améliorer l’application à l’avenir pour s’assurer que les clients de RTL+ peuvent profiter de la meilleure expérience de divertissement sur le marché.

Deezer a également augmenté sa participation sur le marché du livestreaming ces derniers mois. En mai 2021, Deezer est devenu un investisseur clé dans DREAMSTAGE, une start-up américaine de streaming musical en direct. Plus tard en octobre 2021, la société a acheté une participation minoritaire dans Driift, qui a été lancée en août 2020.