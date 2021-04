Deezer s’associe au concurrent de Netflix Globoplay au Brésil

Deezer a signé un partenariat avec Globoplay, un concurrent de Netflix, au Brésil pour un package groupé.

Les deux sociétés travailleront ensemble pour regrouper les utilisateurs en streaming vidéo et en streaming musical sous un même prix d’abonnement. Ce partenariat est la première partie d’un partenariat plus large qui couvrira le marketing, le contenu et la technologie.

Globoplay étend sa portée au Brésil dans le domaine de l’audio avec plusieurs partenariats de podcast. La société a également produit son premier podcast Globoplay original, produit et raconté par la journaliste Sônia Bridi. Il sera disponible en streaming sur G1 et Deezer au Brésil.

Grâce à ce partenariat, tous les utilisateurs de Globoplay pourront s’abonner gratuitement à Deezer Premium pendant 12 mois.

Cela donne à tous les 6,5 millions d’abonnés payants estimés un accès gratuit à Deezer pendant un an. Deezer espère que l’intégration plus profonde entre la vidéo et l’audio rendra le partenariat intéressant à long terme. En effet, Digital Music News a déjà largement rendu compte de la fatigue des abonnements et de la manière dont elle affecte la perception des prix.

Laurence Miall-d’Aout, directrice commerciale de Deezer, affirme que la société est particulièrement bien placée pour être un acteur mondial de l’audio pour les marques de divertissement. «Travailler avec Deezer permet aux marques d’offrir à leurs utilisateurs l’une des meilleures applications musicales du marché, associée au meilleur catalogue de musique local et international au monde. Nous sommes également particulièrement bien placés pour offrir à nos partenaires flexibilité et rapidité, ce qui nous permet de réussir ensemble. »

«C’est une grande joie d’avoir Deezer à nos côtés sur The Voice Brasil 2021», ajoute Manzar Feres, directeur des activités intégrées chez Globoplay parent, Globo. «Une émission de télé-réalité musicale et une plate-forme de streaming audio sont une combinaison parfaite entre la marque et le contenu. Que ce soit la première de nombreuses initiatives ensemble. »

Deezer est un service de musique quelque peu de niche aux États-Unis, principalement axé sur l’audio hi-fi. Des partenariats comme celui-ci peuvent aider Deezer à devenir une meilleure valeur sur d’autres marchés. Pensez-y comme Netflix et Spotify s’associent pour offrir un seul abonnement pour leur contenu vidéo et audio.

Souhaitez-vous payer plus pour cela après un an de téléchargement gratuit de Spotify? Il y a de fortes chances que vous le fassiez – surtout si les deux produits ont produit un contenu unique pour leurs plates-formes combinées. Il sera intéressant de voir si le streaming vidéo et le streaming musical s’associent ici aux États-Unis de la même manière. Spotify a lancé un partenariat avec Facebook pour y rendre son contenu disponible – ce qui est similaire.