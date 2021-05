Deezer soutient la scène de rêve de la plate-forme Livestream-Concert

Quelques jours après que Warner Music Group a annoncé avoir investi dans la plate-forme de concerts virtuels Wave, Deezer a soutenu Dreamstage, «une start-up américaine de diffusion de musique en direct».

Deezer, dont le siège est à Paris – qui, comme Warner Music Group, appartient à Access Industries de Len Blavatnik – a détaillé l’investissement de Dreamstage dans un message d’annonce aujourd’hui. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été rendues publiques.

Mais selon l’annonce de Deezer, la capitale permettra à Dreamstage (qui a accueilli au nord de 50 émissions à ce jour et est dirigée par l’ancien directeur de Sony Music Thomas Hesse) «d’accélérer considérablement sa croissance et d’étendre ses opérations». Cette extension comprend des plans visant à «accélérer le déploiement» de Dreamstage, qui a offert aux fans une performance de Yo-Yo Ma pour le coup d’envoi en mai.

En outre, Dreamstage est «mis en place pour le long terme» et entend être le fer de lance «d’opportunités de diffusion simultanée pour des concerts en personne lorsque les concerts en direct recommencent», selon le texte. Concernant la relation professionnelle entre les entreprises, Dreamstage et Deezer «travailleront en étroite collaboration pour trouver des synergies et des opportunités de co-promotion» – un point particulièrement intéressant compte tenu de la forte présence internationale du service de streaming.

S’adressant au soutien que son entreprise a reçu de Deezer, le PDG de Dreamstage, Thomas Hesse, a déclaré en partie: «Nous sommes ravis de nous associer à Deezer qui partage notre vision d’innover et de saisir cette nouvelle opportunité massive. Ensemble, nous nourrirons et propagerons le nouveau format Live Music Video, et aiderons les artistes à grandir et à ravir le public virtuel partout. »

Plus que quelques autres entreprises et professionnels ont également investi dans des plates-formes de diffusion en direct (y compris Moment House et Mandolin, pour n’en nommer que quelques-unes) au milieu de la pandémie COVID-19, et fait intéressant, ces parties ont souligné qu’elles continueraient d’essayer d’atteindre de nouveaux fans même lorsque le divertissement en direct est de retour.

Veeps de Live Nation, par exemple, a récemment installé des équipements de diffusion en direct dans plus de 60 lieux bien connus, dans le but de diffuser des performances traditionnelles aux fans du monde entier. Et en ce qui concerne les diffusions en direct des autres grands labels, Sony Music (avec NetEase et le cofondateur de Twitch, Kevin Lin) a participé à la levée de fonds de 15 millions de dollars de la plate-forme de monétisation de flux en direct Maestro début mars.

Enfin, Universal Music Group – que Vivendi s’apprête à rendre publique dans le courant de 2021 – s’est associé à l’agence BTS Hybe (anciennement Big Hit Entertainment) pour lancer une autre plate-forme de diffusion en direct, VenewLive.

Deezer fin avril a lancé un partenariat avec le concurrent de Netflix Globo pour offrir aux consommateurs une option d’abonnement groupé, en plus de déployer un «lecteur de widgets» intégrable cette semaine. Ce dernier outil permet aux individus de partager des pistes, des albums et même des podcasts sur des sites Web.