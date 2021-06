Def Jam, SOCAN, Recording Academy, Plus

in

Voici un récapitulatif des récents remaniements de cadres – y compris les embauches et les promotions internes – dans l’ensemble de l’industrie de la musique.

Enregistrements Def Jam

Def Jam a embauché Snoop Dogg pour occuper le poste nouvellement créé de consultant créatif et stratégique exécutif.

De plus, la filiale d’Universal Music Group a élevé Nicki Farag, vétéran de Def Jam depuis 18 ans, au poste de directrice générale et vice-présidente exécutive.

SOCAN

Jean-Christian Céré se joindra à la SOCAN en tant que chef des adhésions le lundi 28 juin, tandis que Vanessa Thomas débutera en tant que vice-présidente des relations avec les membres et l’industrie du PRO canadien le lundi 14 juin.

Ensuite, Alan Triger, qui a travaillé pour Warner Music Group pendant plus d’un quart de siècle, est devenu chef de l’équipe de solutions stratégiques et d’analyse récemment créée à la SOCAN.

Enfin, le chef de l’exploitation de la SOCAN, Jeff King (un vétéran de l’organisation depuis 20 ans) a quitté le PRO – « à la suite d’une réorganisation d’une grande partie des opérations de la SOCAN, la décision a été prise de supprimer le rôle de chef de l’exploitation » – tout comme Geneviève Côté.

Académie d’enregistrement

La Recording Academy a élu quatre dirigeants nationaux : la musicienne Tammy Hurt (présidente du conseil d’administration), l’auteur-compositeur et producteur Rico Love (vice-président), le vétéran de l’industrie musicale Om’Mas Keith (secrétaire/trésorier) et le fondateur et fondateur de Swan Songs. PDG Christine Albert (qui restera présidente émérite).

iHeartMedia

iHeartMedia a ajouté Graciela Monteagudo, ancienne dirigeante de Walmart Mexico, à son conseil d’administration.

Motown Records

Motown a embauché l’ancienne directrice du marketing d’Atlantic Records et d’Asylum Records, Jamila Thomas, en tant que vice-présidente du marketing des artistes.

MonkingMoi

MonkingMe a promu Ivet Anoro, responsable du contenu, au poste de PDG.

Archives d’Arista

Nick Petropoulos, qui était auparavant responsable de la promotion de Glassnote Entertainment pendant près de 12 ans, est devenu SVP et responsable de la promotion pour Arista Records, fondé par Clive Davis.

Netflix

Marian Lee Dicus, qui a été embauchée par Spotify en 2013 et est devenue co-responsable mondiale de la musique en février 2020, rejoindra Netflix en tant que vice-présidente du marketing pour les États-Unis et le Canada en juillet.

Musique des sept mers

Seven Seas a embauché Matt Favazza, qui était le spécialiste des licences musicales de Victory Records pendant une décennie, en tant que directeur principal des services créatifs.