Def Leppard annonce la première de diffusion mondiale de ‘High ‘N’ Dry’ pour le 40e anniversaire

DEF LEPPARD a annoncé un événement diffusé en première mondiale célébrant le 40e anniversaire du groupe “High ‘N’ Dry” album.

Regarder le chanteur Joe Elliott, le batteur Rick Allen et bassiste Rick Sauvage révèlent les coulisses de leur sortie légendaire de 1981, tandis que les guitaristes Phil Collen et Viviane Campbell discuter de l’impact de l’album sur leur propre trajectoire musicale et le monde du rock and roll.

Compléter avec “High ‘N’ Dry” influences de collègues avec des réponses aux questions des fans provenant directement du Déf Leppard Vault et DEF LEPPARD sociaux, cet événement filmé d’une heure et plus est présenté uniquement à l’intérieur du Déf Leppard Vault.

Vous avez une question sur “High ‘N’ Dry”? Envoyez vos questions (écrites ou sous forme de vidéo) à [email protected] pour avoir la chance de contribuer à cette émission incroyable.

Date de diffusion : samedi 28 août 2021



Heure de diffusion : 21 h BST / 16 h HAE / 13 h HAP

L’admission donne accès à l’événement diffusé en direct, un pass de replay de 24 heures et l’accès à des lots de produits exclusifs.

Les billets d’événements numériques et les forfaits d’événements en édition limitée sont en vente dès maintenant. Achetez vos billets ici.

Remarque : Il n’y a aucune garantie que les questions des fans et/ou les vidéos soumises pour cet événement seront présentées dans la diffusion de l’événement.

“High ‘N’ Dry” classé au n ° 38 du Billboard 200 et au n ° 26 du palmarès des albums britanniques. Suite au succès de “Pyromanie”, le LP est rentré dans le Panneau d’affichage graphique et a atteint le n ° 72 en 1983.

“High ‘N’ Dry” a été réédité le 31 mai 1984 avec deux titres bonus : “Apporter sur le chagrin” (Remix), et “Moi et mon vin” (Remix). Des vidéos pour les deux ont été réalisées, mettant en vedette le guitariste Phil Collen (qui n’était pas dans le groupe au moment de l’enregistrement de l’album). Les deux morceaux bonus ont été omis des rééditions de l’album au milieu des années 1990.

Elliott parlé de la façon dont DEF LEPPARDl’approche de faire “Pyromanie” était différent de la façon “High ‘N’ Dry” a été enregistré. Il a dit : « Lorsque nous avons travaillé avec [producer] Cabot [Lange] sur ‘High ‘N’ Dry’, cela a été fait en trois mois, et nous l’avons fait le plus rapidement possible. Il a également insisté pour que nous le fassions à sa façon. Quand nous avons fait ‘Pyromanie’, nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvions faire un autre ‘High ‘N’ Dry’, ou nous pourrions utiliser les nouvelles technologies disponibles. Il était vraiment excité à ce sujet. Il nous a dit que nous pourrions essayer de faire un album que personne d’autre n’avait jamais fait, ce qui nous a plu. Nous étions toujours excités par REINE, par exemple, qui ont poussé leurs arrangements à l’extrême.”



SAMEDI SOIR SUR LA COURSE ? Les billets pour notre rétrospective High ‘n’ Dry 40e anniversaire le 28 août sont MAINTENANT disponibles sur LeppardVault.com ?



https://www.leppardvault.com/collections/livestream-event Prenez vos billets maintenant et laissez vos questions dans les commentaires pour avoir une chance de contribuer à cette incroyable diffusion ? Publié par Def Leppard le vendredi 6 août 2021

