Def Leppard annonce l’événement du 40e anniversaire ‘High ‘N’ Dry’

Déf Leppard a annoncé un événement de diffusion mondiale pour célébrer le 40e anniversaire du groupe High ‘N’ Dry album.

L’événement proposera des histoires intimes alors que le chanteur Joe Elliott, le batteur Rick Allen et le bassiste Rick Savage dévoileront les coulisses de leur sortie légendaire en 1981. Les guitaristes Phil Collen et Vivian Campbell discuteront de l’impact de l’album sur leur propre trajectoire musicale et le monde du rock and roll.

Complété par les influences High ‘N’ Dry de collègues et des réponses aux questions des fans provenant directement des réseaux sociaux Def Leppard Vault et Def Leppard, cet événement filmé d’une heure et plus est présenté uniquement à l’intérieur du Def Leppard Vault.

Les fans qui ont une question sur High ‘N’ Dry peuvent les envoyer (écrites ou sous forme de vidéo) à events@leppardvault.com pour avoir une chance de contribuer à cette émission fascinante.

La date de diffusion de l’événement est le samedi 28 août 2021, à 21 h BST / 16 h HAE / 13 h HAP. L’admission donne accès à l’événement diffusé en direct, un pass de replay de 24 heures et l’accès à des lots de produits exclusifs.

“Fabrication [High ‘N’ Dry] C’était une courbe d’apprentissage énorme, mais ça sonnait percutant et professionnel et, de manière générale, c’était le début de là où nous voulions aller », a déclaré Joe Elliott à Blabbermouth en 2014. « Nous étions ouverts d’esprit et si heureux de travailler avec un producteur comme Mutt Lange. Au moment où nous avons commencé à faire Pyromania un an plus tard, ce que nous avions traversé pour enregistrer High’n’Dry avait coulé et nous avions réalisé que cela en valait la peine.

Au cours des sessions High ‘N’ Dry aux Battery Studios de Londres, le groupe et leur nouveau producteur ont minutieusement disséqué, réarrangé et même réécrit de manière significative le matériel qu’ils avaient préparé, mais l’album résultant n’en était que meilleur. .

“C’était presque comme la discipline de l’armée, mais il a obtenu d’excellentes performances de tout le monde que nous n’aurions jamais eu autrement”, a rappelé le chanteur Joe Elliott en 2014 à propos de l’approche du nouveau producteur Mutt Lange. « Mutt Lange était un grand capitaine, un grand leader. Nous étions sans gouvernail et il nous a donné une direction, ce dont nous avions désespérément besoin. »

Les billets d’événements numériques et les forfaits d’événements en édition limitée sont en vente dès maintenant.