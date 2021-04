Def Leppard collabore avec “ Project Presents ” sur des produits de luxe

Projet présente est une nouvelle marque de produits de luxe et de style de vie qui repousse les limites avec des designs et des techniques de production. La société apporte une touche unique et haut de gamme à la marchandise de groupe. Utilisant des tissus de luxe et l’une des meilleures maisons d’impression du Royaume-Uni, il crée des pièces qui transcendent les genres et captivent l’imagination des fans de longue date et des connaisseurs de la mode du monde entier.

Créé en 2020 à Sheffield, en Angleterre, Projet présente, dans sa première offre, a collaboré avec l’un des plus grands groupes de rock de la planète, DÉF LEPPARD, pour produire une collection sur mesure. La clé de la gamme est l’insigne “Leppard Lyrics”, sous licence exclusive Projet présente et les graphiques Black Light Project sérigraphiés à l’encre UV, rendant hommage au style d’affiche de lumière noire des années 1980.

Directeurs Craig Smith et James Holland amené Fraser Rowlin à bord en tant que directeur créatif pour transmettre ses 20 ans d’expérience dans la mode pour réunir Projet présente. Ayant travaillé pour des labels tels que Compagnie CP et Stone Island à Londres, et propriétaire d’un magasin de vêtements primé à Sheffield, qui abritait des marques telles que Belstaff, Dior, McQ et Marc Jacobs, les connaissances qu’il apporte à la marque sont inestimables.

DÉF LEPPARD bassiste Rick Savage dit: “J’ai su James depuis longtemps, et son attention à la qualité, au goût et à la fabrication est incomparable. Je sais que cela se reflétera dans la ligne de vêtements «Leppard Lyrics». Je suis également ravi qu’ils aient demandé Scott pour participer à la promotion de cette nouvelle marque cool et passionnante. “

La campagne de lancement sera dirigée par sauvagefils de Scott, entrant dans le monde de la mode pour la première fois. La campagne est tournée dans Projet présenteLe quartier général de la ville, logé dans une caserne militaire de la Première Guerre mondiale située au cœur de Sheffield.

Scott avait déjà jeté son dévolu sur une carrière de mannequin lorsque Projets présente en était encore à ses balbutiements. C’était un moment fortuit où il est devenu évident qu’il devrait lancer sa carrière de mannequin en présentant des vêtements qui célèbrent le groupe de son père. C’est un moment de fierté pour les pères Meule.

le Projet présente collaboration avec DÉF LEPPARD est d’être l’un des nombreux. Pour les premières saisons, Projet présente vendra sur sa propre plate-forme en ligne à www.projectpresent.com tout en développant la marque en introduisant d’autres artistes et concepts de haut niveau pour passer à la vente dans les grands magasins de luxe et les détaillants indépendants, ainsi que par le biais d’autres détaillants en ligne haut de gamme.

